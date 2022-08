Calciomercato Roma, sostituto Wijnaldum: insidia rossonera

Calciomercato Roma, ieri Pinto ha confermato la possibilità di prendere un centrocampista. Insidia rossonera per il gm giallorosso

Dopo i sorteggi di Europa League (qui il calendario ufficiale pubblicato alcuni minuti fa) Tiago Pinto a Sky non solo ha commentato il risultato dell’urna, ma ha anche detto delle cose importanti per quanto riguarda questi ultimi giorni di mercato della Roma. Il gm non s’è nascosto, e oltre all’attaccante vorrebbe sicuramente regalare a Mourinho quel centrocampista che dovrà prendere in rosa il posto di Gini Wijnaldum. L’olandese, inoltre, nella giornata di ieri ha deciso di non operarsi e di sottoporsi a una terapia conservativa. Salterà il Mondiale in questo modo, ma nel 2023 dovrebbe essere quasi subito a disposizione di Mou.

Questo, comunque, è un altro tipo di discorso. Quello che al momento interessa è capire quale giocatore potrebbe arrivare a Trigoria. Nei giorni scorsi, subito dopo lo stop di Gini, sono usciti tanti nomi: tra questi – oltre Camara dell’Olympiacos che sembra possa essere la prima scelta – c’è anche quello del francese Soumare del Leicester.

Calciomercato Roma, Pinto sfida il Rennes

Boubakary Soumare, 23 anni, è stato praticamente messo da parte da Rodgers, tecnico delle Foxes. E allora il Leicester starebbe cercando di cederlo. Il Daily Mail in Inghilterra stamattina sottolinea come non ci sia solamente la Roma sul giocatore – mai convocato in questa stagione – ma anche il Rennes di Genesio, in Francia, alla ricerca di un elemento proprio con le caratteristiche di Soumare.

Nei giorni scorsi anche il suo profilo era stato accostato alla Roma. Anche se sembrava una pista quasi di ripiego. Invece nei prossimi giorni potrebbe diventare anche quella principale, soprattutto se Pinto dovesse incontrare delle difficoltà nel raggiungere il vero obiettivo, o almeno quello che sembra di esserlo.