Calciomercato Roma, corsa contro il tempo: più di 20 milioni in ballo

Calciomercato Roma, per Tiago Pinto è corsa contro il tempo. In ballo ci sono più di 20 milioni di euro che potrebbero arrivare nelle ultime ore

Per Tiago Pinto è corsa contro il tempo. Questi ultimi giorni di mercato infatti potrebbero regalare alla Roma un bel po’ di milioni di euro. Più di 20 a dire il vero, secondo le informazioni che sono state riportate questa mattina dal Corriere dello Sport. Insomma, il gm vuole spingere verso la porta d’uscita quegli elementi che ormai non rientrano più nei piani di José Mourinho. Che sono tre almeno.

Andiamo con ordine, comunque, e cerchiamo di fare un quadro completo della situazione attuale in casa giallorossa. Il primo nome, fuori rosa dall’inizio della stagione, è quello di Calafiori. Tornato dal prestito al Genoa, su di lui nelle ultime ore ci sarebbe stato l’interessamento del Frosinone di Grosso. E lo stesso starebbe valutando questa offerta. Un anno in Serie B per giocare con continuità. Almeno questo spera Pinto di ricevere come risposta. Vedremo.

Calciomercato Roma, le situazioni Shomurodov e Kluivert

Poi ci sono quelle situazioni che riguardando Shomurodov e Kluivert. Il primo, a quanto scrive il quotidiano romano, non sembra più essere un obiettivo del Bologna che per l’attacco ha fatto altre scelte. Ieri, però, vi abbiamo raccontato di come un possibile addio di Barrow potrebbe riaprire la trattativa in questione. Ma i giallorossi non vogliono scendere sotto i 12 milioni di euro per non fare una minusvalenza. Corsa contro il tempo.

Cosa identica anche per Kluivert, sul quale rimane vivo l’interesse del Fulham. La società inglese ha già trovato l’accordo con il giocatore ma non quello con Pinto. Il gm chiede almeno 10 milioni di euro per il cartellino, una cifra che il club di Premier League ritiene esagerata. Ad oggi almeno. Chissà, forse negli ultimi giorni di mercato potrebbe anche cambiare qualcosa.