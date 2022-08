Calciomercato Roma, alleato Olympiacos: sblocca un altro affare

Il club greco potrebbe fare un altro assist di calciomercato alla Roma dopo la chiusura dell’affare di Camara, atteso domani mattina in città

La Roma domani mattina aspetta di svegliarsi con un nuovo calciatore in rosa. Intorno alle 9, infatti, Mady Camara è atteso a Fiumicino per cominciare la sua nuova avventura in giallorosso in caso gli esami di Villa Stuart dessero esito positivo. Il venticinquenne arriva in prestito dall’Olympiacos per 1.2 milioni di euro con un diritto di riscatto fissato a 12. Questo, però potrebbe diventare obbligo in caso il guineano raggiungesse il 70% di presenze in questa stagione. Il suo arrivo serve per tamponare l’infortunio di Wijnaldum che ha lasciato il centrocampo di Mourinho sguarnito di uno dei giocatori più attesi.

Ora, quello che attende Pinto, invece, è di cedere gli ultimi esuberi presenti in rosa. Fino ad ora, il general manager si è mosso bene riuscendo a piazzare alcuni profili che nella Roma non avevano più spazio. Un esempio è Jordan Veretout, che ha lasciato la Roma dopo essere finito ai margini dei piani dello Special One. A Trigoria non sono molti i giocatori che il general manager sta cercando di vendere e i nomi più importanti sono Eldor Shomurodov, Amadou Diawara, Riccardo Calafiori e Justin Kluivert. Proprio quest’ultimo è uno dei più cercati sia in Italia che all’estero, dove il Fulham si è mostrato molto interessato. I londinesi, però, ora dovranno lottare forte visto che un nuovo avversario si è inserito in questa corsa.

Calciomercato Roma, il Trabzonspor pensa a Kluivert come piano B

Secondo quanto riporta yenisafak.com, il Trabzonspor ha intenzione di prendere Justin Kluivert. L’affare, però, potrebbe avvenire a una condizione, ovvero che l’Olympiacos non trovi l’accordo proprio con i turchi per Georgios Masouras. Il club di Bruno Peres ha fatto alcuni tentativi per l’esterno di 28 anni, ma in caso i greci decidessero di non venderlo allora i turchi punterebbero con forza Kluivert. Il classe 1999, poi, dovrebbe essere in contatto con il club di Trebisonda, che vuole prenderlo per migliorare l’attacco.