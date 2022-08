Calciomercato Roma, UFFICIALE: addio in prestito

La Roma ha concluso un’altra cessione in questa finestra di calciomercato estiva. Altro affare a titolo temporaneo per Pinto

La Roma si sta muovendo molto bene in questo calciomercato estivo che ormai è agli sgoccioli. In entrata sono arrivati Paulo Dybala, Georginio Wijnaldum e il fresco giallorosso Andrea Belotti. Tre colpi molto importanti, che non sono stati gli unici, che hanno permesso di alzare la temperatura in una piazza già calda di suo. Bati pensare che solo per la presentazione dell’argentino ex Juventus circa 10.000 tifosi romanisti si sono riuniti all’Eur sotto al Palazzo della Civiltà.

Tiago Pinto, uomo di calciomercato della Roma, non si è mosso solamente in entrata, però. Il general manager dell’area sportiva dei giallorossi è stato molto attivo anche nelle cessioni. Diversi giocatori hanno0 lasciato la Capitale, con Felix Afena-Gyan ultimo partente che ha liberato l’arrivo del Gallo. In partenza ci sono ancora diversi profili. Questi sono Eldor Shomurodov, Justin Kluivert, Amadou Diawara e Riccardo Calafiori. Il primo sembrava con un piede fuori Trigoria, ma le trattative si sono freddate negli ultimi giorni. L’olandese, invece, è sempre nel mirino del Fulham, ma su di lui è piombato ultimamente l’Ajax.

Calciomercato Roma, annuncio ufficiale: Providence all’Hartberg

In questi minuti è arrivato un annuncio ufficiale della Roma che ha ceduto un altro giocatore. Ruben Providence, arrivato dal Paris Saint-Germain, è stato ceduto a titolo temporaneo al TSV-Hartberg. L’attaccante esterno, quindi, lascia Trigoria dopo due stagioni. Dopo il primo anno con questa maglia, il classe 2001 è stato mandato in prestito a Estoril e Club Brugge. Dopo queste due parentesi, Ruben era tornato nella Capitale e ora andrà a giocare in Austria.