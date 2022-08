Juve-Roma sul web non è ancora finita. Il pareggio dell’Allianz Stadium genera un siparietto social dopo il video di Sport Mediaset a caccia di rigori.

La Roma è uscita con un punto conquistato in rimonta dall’Allianz Stadium. Contro la Juve si è vista una squadra giallorossa a due facce, con un primo tempo definito “vergognoso” dallo stesso Josè Mourinho. Il tecnico portoghese è stato ancora una volta decisivo con le sue scelte, il passaggio alla difesa a quattro e diversi cambi hanno dato nuova linfa al gioco della Roma. I giallorossi hanno rialzato la testa nella ripresa, agguantando il pareggio grazie alla prima rete stagionale del solito Tammy Abraham, imbeccato in sforbiciata da Paulo Dybala.

Domani sera è già tempo di tornare in campo per la Roma, che affronterà all’Olimpico il Monza nel primo turno infrasettimanale della nuova Serie A. La squadra di Josè Mourinho è reduce dal punto conquistato in rimonta in casa della Juventus. Nel primo tempo la prestazione dei giallorossi è stata impalpabile, tanta distanza tra i reparti e pallino del gioco sempre in mano alla squadra di casa. Nella riprese la musica è cambiata e gli innesti di Zalewski ed El Shaarawy si sono dimostrate mosse vincenti, oltre al momentaneo cambio di modulo col ritorno alla difesa a quattro. Ma la gara ha lasciato uno strascico di polemiche arbitrali, che continua ad infiammare il web con reciproco scambio di battute da ambo le parti.

Juve-Roma, Sport Mediaset a caccia di rigori: tifosi scatenati sui social

Stavolta a scatenare i tifosi sul web ci ha pensato la moviola di Graziano Cesari, in casa Sport Mediaset. L’ex arbitro si è soffermato su una doppia situazione in area giallorossa, con protagonista Chris Smalling. Nella prima occasione si tratta di un intercettamento effettuato sul giovane Miretti, con la palla che tocca il polpaccio del vicino Cristante. In prospettiva si genera un effetto ottico, con la palla che sembra colpire il braccio dell’inglese, ma cambiando inquadratura si chiarisce che il tocco è stato del centrocampista. Altra situazione analizzata, un tocco di mano sempre di Smalling in marcatura su Vlahovic, ma non c’è alcun aumento del volume del corpo come sottolineato dallo stesso Cesari.

Curiosi, e carichi di rabbia, i tanti commenti dei tifosi juventini che inveiscono sui social contro questi episodi: Andrea twitta ‘Fate prima a dire che essendo rigore per la Juve non si da. Sarebbe più serio‘ , c’è chi accusa SportMediaset di essere antijuventina e chi rincara la dose: ‘Se fosse successo alla Roma tutti a protestare e interrogazioni parlamentari’