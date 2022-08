Calciomercato Roma, ufficiale Camara: contratto depositato

La Roma ha consegnato in questi ultimi giorni di calciomercato le carte che legano a titolo temporaneo il centrocampista guineano al club

Manca veramente poco alla fine del calciomercato estivo cominciato ormai quasi due mesi fa. Il primo luglio, infatti, c’è stato il gong di inizio delle trattative, e ora questo si prepara a suonare ancora per terminare questa finestra di affari. Molto vicina è anche la gara con il Monza, con la Roma che affronterà gli uomini di Stroppa allo Stadio Olimpico per la quarta giornata di Serie A. I brianzoli sono attualmente ultimi in campionato con tre sconfitte rimediate su tre, nonostante un calendario molto difficile sulla carta. Abraham e compagni, invece, devono mantenere alta la concentrazione dopo il pareggio con la Juventus maturato grazie all’inglese.

Oggi, poi, è arrivato a Fiumicino l’ultimo acquisto della Roma, che dall’Olympiacos ha preso Mady Camara. Il centrocampista guineano arriva in prestito oneroso con diritto di riscatto di circa 12 milioni. Il giocatore oggi ha salutato anche la sua ex squadra con un post sui suoi profili social ufficiali dove ha scelto di essere diretto senza perdersi in giochi di parole. Il classe 1997, infatti, ha semplicemente ringraziato il club greco, mentre ora è diventato un nuovo giocatore della Roma.

Calciomercato Roma, depositato il contratto di Camara

Quessto pomeriggio, infatti, la Roma ha depositato in Lega Serie A il contratto del venticinquenne che è diventato ufficialmente un nuovo giocatore della Roma. Camara andrà a sostituire Georginio Wijnaldum che nei giorni scorsi ha rimediato la frattura della tibia in allenamento. Durante la sua convalescenza, il guineano prenderà il suo posto per permettere a Mourinho di non avere un centrocampo sguarnito dopo tutti i colpi portati a segno in questi mesi di calciomercato estivo.