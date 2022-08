Calciomercato Roma, resta a Trigoria: ancora nessun accordo

Salta l’accordo dell’esubero della Roma per lasciare la Capitale in questo calciomercato, nonostante le diverse squadre interessate

La Roma tra qualche ora scenderà in campo contro il Monza per la quarta giornata di Serie A. I giallorossi affronteranno la matricola del campionato che è stata promossa questa estate. Dopo il pareggio con la Juventus rimediato grazie al gol di Abraham, che ha negato la vittoria ai torinesi, gli uomini di Mourinho si preparano per affrontare i brianzoli. Come con la Cremonese, il tecnico ha deciso di organizzare un mini ritiro con i giocatori che hanno passato al notte al Fulvio Bernardini.

Intanto, mentre José prepara la sfida e i giocatori per cercare di trovare la miglior forma possibile, molto importante è l’operato di Tiago Pinto che in questi mesi ha meritato tutti gli applausi dei tifosi romanisti e non solo. Il general manager giallorosso, infatti, ha portato a Mourinho il centrocampista necessario per sostituire Georginio Wijnaldum dopo il suo infortunio. Nei giorni scorsi, infatti, l’olandese ha subito la frattura della tibia inseguito a un intervento in allenamento. Per questo motivo l’allenatore portoghese ha dato mandato al gm di portare nella Capitale Camara. Il lavoro di Pinto, però, non si è fermato alle entrate, ma ha previsto anche diverse uscite. Un esubero che sembrava vicino a lasciare Trigoria, però, non ha più trovato l’accordo e resterà a Roma.

Calciomercato Roma, niente accordo: Coric resta a Trigoria

Si tratta di Ante Coric, trequartista croato arrivato con grande aspettative visti anche i tanti complimenti che si portava dietro. Durante la sua esperienza nella Capitale, però, l’ex Dinamo Zagabria non ha brillato come tutti si aspettavano e per questo è partito in prestito. Nell’ultima stagione ha giocato con la maglia dello Zurigo che lo ha cercato di nuovo in questi giorni. Con il club svizzero, però, non è ancora stato trovato un accordo e per questo Coric resterà nella Capitale.