Calciomercato Roma, la destinazione è stata accettata ed ora l’operazione si può sbloccare. Tiago Pinto cerca di piazzare il colpo last-minute.

Sono giornate caldissimo in casa giallorossa, tra campo da gioco e calciomercato estivo. Questa sera, alle ore 20:45, la squadra guidata da Josè Mourinho tornerà in campo allo stadio Olimpico. Di fronte alla compagine giallorossa la matricola Monza, al primo in Serie A ed ancora a zero punti dopo le prime tre giornate. La Roma, che di punti ne ha sette in classifica, cerca continuità dopo il pareggio conquistato in rimonta all’Allianz Stadium contro la Juventus. E si sblocca il calciomercato in uscita, con una sorpresa che anticipa un nuovo colpaccio possibile.

Porte girevoli a Trigoria, si infiamma la coda del calciomercato estivo in casa giallorossa. Questa mattina è sbarcato a Fiumicino Mady Camara, il centrocampista guineano arriva dall’Olympiacos come sostituto dell’infortunato Wijnaldum. Il calciatore svolgerà le visite mediche prima di firmare il nuovo contratto che lo legherà ai giallorossi, secondo innesto nel giro di pochi giorni dopo la firma di Andrea Belotti. Le richieste di Josè Mourinho sono così state soddisfatte: il tecnico portoghese aveva pubblicamente espresso il desiderio di una doppio rinforzo in entrata, in attacco e a centrocampo. Ora Tiago Pinto può dedicarsi a sfoltire la rosa, l’assist che giunge dal Belgio fa al caso del general manager.

Calciomercato Roma, Pinto c’è riuscito: destinazione accettata

Per un guineano che arriva ce n’è uno che potrebbe lasciare Trigoria dopo mesi vissuti ai margini del progetto giallorosso. Parliamo ovviamente di Amadou Diawara, il centrocampista ex Napoli figura ancora tra i tesserati della Roma, con un ingaggio non indifferente. I circa 2.5 milioni che percepisce in casa Roma sono da sempre ostacolo per la sua cessione, ma ora le cose possono improvvisamente cambiare. Trovano pesanti conferme le voci che vedono l’Anderlecht sulle sue tracce, direttamente dal Belgio è intervenuto il giornalista Sasha Tovalieri, ai microfoni di Tele Radio Stereo.

Il giornalista ha confermato i contatti tra le due società, sottolineando come l’unica formula possibile sia quella del prestito, ma non solo. Secondo Tovalieri il calciatore avrebbe accettato la destinazione, ecco come ha risposto sulla disponibilità di Diawara: “Sì, hanno parlato col calciatore e con l’agente, non ci sono dubbi. Sono vicini e stanno parlando. Lui parla francese ed è una parte interessante, poi ha visto tutti i giocatori che dopo aver giocato con l’Anderlecht hanno fatto bene. Sembra molto aperto a questa sfida”.