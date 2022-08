Calciomercato Roma, Pinto non ha ancora finito: doppio “colpo” last minute

La Roma in questi ultimi tre giorni di calciomercato rimane molto attiva e riesce a piazzare due colpi last minute: Pinto ce l’ha fatta

Il calciomercato della Roma non è ancora chiuso. I giallorossi infatti hanno ancora diverse questioni da risolvere nei prossimi tre giorni. Con l’arrivo di Mady Camara, sbarcato questa mattina a Fiumicino, difficilmente la società giallorossa metterà a segno altri colpi in entrata, a meno che non spunti un’occasione last minute per rinforzare la difesa.

Così Tiago Pinto in questi ultimi giorni si concentrerà soprattutto sulle mosse in uscita, visto che ci sono ancora diversi esuberi da piazzare. Il general manager avrebbe trovato una destinazione per due giocatori con le valigie pronte.

Calciomercato Roma, destinazione trovata per Diawara e Calafiori: c’è l’Anderlecht

Il calciomercato in uscita adesso in casa Roma diventa la priorità per Tiago Pinto. Ci sono diversi nodi da sciogliere e molti esuberi diventati difficili da piazzare in uscita. Due di questi sono Amadou Diawara e Riccardo Calafiori. Il primo ha rifiutato diverse destinazioni e l’ipotesi Lecce è ormai sfumata. Mentre per il secondo oltre al Frosinone si aggiunge un altro club.

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’ infatti l’Anderlecht sarebbe vicino all’acquisto di Diawara a titolo definitivo. I giallorossi inoltre avrebbero diritto a una percentuale sulla prossima rivendita. Il club belga inoltre vorrebbe anche Riccardo Calafiori. Dunque in un solo colpo la Roma potrebbe riuscire a piazzare due esuberi.