Roma-Monza, esce per infortunio: allarme per Pinto

Il general manager della Roma deve correre ai ripari con il calciomercato visto che un suo giocatore ha accusato un problema muscolare

La Roma sta giocando contro il Monza allo Stadio Olimpico per la quarta giornata di Serie A. Il match si è messo in discesa nonostante un’iniziale difficoltà. I giallorossi stanno comandato 2-0 grazie alla doppietta di Paulo Dybala che è ha siglato i suoi primi gol con la maglia del suo nuovo club. Pinto è riuscito a prendere la Joya a luglio strappandolo alle concorrenti con grande maestria, ma dopo oggi, il general manager dovrà fare gli straordinari in queste ultime ore di calciomercato.

Verso il 30′, infatti, dopo un’offensiva del Monza Marash Kumbulla si è accasciato a terra al centro dell’area. L’albanese era in marcatura su Petagna e dopo il disimpegno dei compagni ha chiesto il cambio. L’albanese, infatti, ha accusato un problema muscolare che lo ha costretto ad abbandonare il terreno di gioco anzitempo. Una brutta gatta da pelare per Mourinho che già a inizio calciomercato voleva intervenire acquistando un centrale per andare a completare il reparto arretrato. Ora, senza l’ex Verona, Tiago Pinto dovrà andare a prendere un difensore per evitare di avere buchi nella rosa.