Calciomercato Roma, offerta da 12 milioni: ha già detto sì

Il general manager della Roma sta cercando di completare un altro affare di calciomercato prima della fine delle trattative ufficiali

La quarta giornata di Serie A è alle porte con la Roma che si prepara per ospitare il Monza allo stadio Olimpico . I brianzoli arrivano alla sfida dopo la terza sconfitta di fila rimediata con l’Udinese, che ha vinto 2-1. Gli uomini di Mourinho, invece, hanno rimediato un pareggio contro la Juventus grazie a un grande colpo di testa di Tammy Abraham, che ha finalizzato il bell’assist di Dybala. Mentre Mourinho sta preparando al meglio la sfida con la nuova matricola della Serie A, Tiago Pinto sta lavorando per cercare di portare a termine gli ultimi affari di questo calciomercato estivo.

L’ultimo colpo in ordine cronologico è sbarcato a Fiumicino questa mattina, si tratta di Mady Camara, centrocampista guineano classe 1997 in arrivo in prestito dall’Olympiacos. Il venticinquenne sostituirà Wijnaldum infortunatosi qualche giorno fa alla tibia. Oltre alle entrate, poi, il general manager dell’area sportiva romanista si sta occupando anche delle uscite con Calafiori, Diawara e Kluivert che ormai sono a un passo dal lasciare la società. Oltre a loro, poi, anche Alessio Riccardi è vicino ad abbandonare Trigoria. Il centrocampista classe 2001, infatti, è pronto a rescindere il contratto con i giallorossi e firmare un biennale con il Latina in Serie C.

Calciomercato Roma, Pinto vuole chiudere: il Bologna rilancia per Shomurodov

Se tutti questi partissero, l’ultimo esubero di livello che rimarrebbe a Trigoria sarebbe Eldor Shomurodov. Per l’attaccante uzbeko, secondo quanto riporta Calciomercato.it, si è riaccesa la trattativa con il Bologna. L’affare che sembrava essere alla deriva, si è ripreso, con la Roma che vuole chiudere la cessione dell’ex Genoa entro la fine del mercato. Il Bologna, intanto, ha offerto un prestito con diritto di riscatto a 12 milioni più alcuni bonus e sta cercando di convincere la Roma che ne chiede 15.