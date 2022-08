La Lega Serie A ha definito ufficialmente gli anticipi e posticipi dalla sesta alla sedicesima giornata. Ecco il calendario della Roma.

Sono giornate intense in casa Roma, caratterizzate da ore frenetiche sul fronte del calciomercato estivo. La Roma ha accolto questa mattina Mady Camara, arrivato in volo da Atene e pronto a diventare nuovo centrocampista giallorosso. Dopo l’ingaggio di Andrea Belotti, Pinto piazza il colpo a centrocampo necessario dopo il lungo stop in cui è incappato Gini Wijnaldum, mentre c’è attesa per il ritorno in campo di questa sera. Dopo il pareggio conquistato in rimonta in casa della Juventus il nuovo banco di prova per la Roma di Josè Mourinho si chiama Monza, alle 20:45 il fischio d’inizio allo stadio Olimpico. Nell’attesa della gara è stato comunicato da poco il calendario di anticipi e posticipi della Serie A, dalla sesta alla sedicesima giornata di campionato.

Anticipi e posticipi Serie A, il calendario della Roma ufficiale: tutte le date

6a GIORNATA: Empoli-Roma lunedì 12 settembre ore 20.45

7a GIORNATA: Roma-Atalanta domenica 18 settembre ore 18

8a GIORNATA: Inter-Roma sabato 1 ottobre ore 18

9a GIORNATA: Roma-Lecce domenica 9 ottobre ore 20.45

10a GIORNATA: Sampdoria-Roma lunedì 17 ottobre ore 18.30

11a GIORNATA: Roma-Napoli domenica 23 ottobre ore 20.45

12a GIORNATA: Hellas Verona-Roma lunedì 31 ottobre ore 18.30

13a GIORNATA: Roma-Lazio domenica 6 novembre ore 18

14a GIORNATA: Sassuolo-Roma mercoledì 9 novembre ore 18.30

15a GIORNATA: Roma-Torino domenica 13 novembre ore 15

16a GIORNATA: Roma-Bologna mercoledì 4 gennaio ore 16.30