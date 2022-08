Formazioni ufficiali Roma-Monza: doppia bocciatura e sorpresa in difesa

Tra poco va in scena Roma-Monza, valida per la quarta giornata di Serie A dopo che i giallorossi hanno sfidato Juve, Cremonese e Salernitana

La Roma si appresta a scendere in campo allo Stadio Olimpico contro il Monza. La sfida con Pessina e compagni sarà la quarta di Serie A di questa stagione che è cominciata con largo anticipo rispetto al solito. Il motivo è il mondiale di novembre in Qatar, che bloccherà i campionati per almeno un mese e mezzo. La massima serie italiana, infatti, si fermerà a metà di quel mese per ritornare solamente nel 2023. Intanto, la Roma spera di ottenere un risultato positivo per mantenere la presenza nel gruppone in testa alla classifica, dove ben sei squadre sono a 7 punti, con l’Inter in coda a 6.

In vista della partita, José Mourinho aveva deciso di restare a Trigoria insieme ai giocatori, che hanno dormito al Fulvio Bernardini. Un mini ritiro per i giallorossi, che sono rimasti nel centro sportivo come era successo con la Cremonese. Al match con i brianzoli, la rosa della Roma arriva più leggera a causa delle cessioni che Tiago Pinto è riuscito a portare a termine nella giornata di oggi. Justin Kluivert sembra ormai a un passo dal Fulham, per cui domani svolgerà le visite mediche. Anche l’addio di Amadou Diawara sembra ormai fatto, con il guineano che ha scelto l’Anderlecht come destinazione dopo le tante rifiutate.

Roma-Monza, le formazioni ufficiali: tre titolari in panchina

Intanto Mourinho ha scelto quale sarà l’11 che scenderà in campo contro il Monza. Da questa ci sono tre esclusione molto importanti: Leonardo Spinazzola non giocherà dal primo minuto e lascerà il campo a Nicola Zalewski, entrato solo a gara in corso contro la Juventus. Oltre all’esterno sinistro non giocheranno dal primo minuto neanche Chris Smalling e Rick Karsdorp. I tre sono stati fatti riposare dal tecnico portoghese che si appresta ad affrontare la quarta partita in 13 giorni. Ecco la formazione della Roma:

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Celik, Matic, Cristante, Zalewski; Pellegrini, Dybala; Abraham. All. Mourinho