Calciomercato Roma, telenovela Kluivert: spunta il giallo della lettera

La Roma aveva trovato l’accordo con il Fulham per la cessione dell’olandese, ma l’Fa ha bloccato questo affare di calciomercato

La notizia del giorno è sicuramente il mancato trasferimento di Justin Kluivert dalla Rom al Fulham. Le due società avevano trovato l’accordo per il passaggio dell’ex Nizza, con cu ha giocato l’anno scorso, ma la Football Association ha deciso di non permettere l’affare. L’organo governativo inglese, infatti, non ha concesso il visto lavorativo a Kluivert che ora sta aspettando, insieme alle due società, il report dell’associazione del calcio della Gran Bretagna. Il suo futuro resta in bilico, quindi, nonostante le parti avessero trovato un accordo.

Queste ultime ore di calciomercato sarebbero state già frenetiche per Pinto che ora dovrà fare gli straordinari per cercare di capire qualcosa da questa situazione. Se non si riuscisse a sbloccare l’addio di Kluivert questo resterebbe a Trigoria dove Mourinho non ha alcuna intenzione di utilizzarlo, nonostante le parole al miele degli anni passati. Pinto, quindi, dovrebbe trovare una nuova sistemazione per l’ex Ajax, che ha ottenuto diverse offerte durante il corso dell’estate. Intanto, la Gazzetta dello Sport ha svelato un retroscena della trattativa che ha lasciato sbalorditi non solo i dirigenti della Roma, ma anche quelli inglesi.

Calciomercato Roma, il Fulham aveva chiesto una lettera per Kluivert

Secondo la rosea, infatti, la società londinese aveva chiesto alla Roma una lettera da inviare alle autorità inglesi in cui spiegava il motivo dell’assenza di Kluivert dal gruppo di Mourinho. La motivazione della Roma era stata semplice: il giocatore aveva cominciato la preparazione giocando anche un’amichevole, ma poi si era infortunato e per questo la società aveva deciso di farlo allenare con altri tesserati per preservarlo in vista del mercato. La lettera era stata spedita nei giorni scorsi ed era stata accettata, tanto che Kluivert aveva ottenuto il permesso di svolgere le visite mediche. Ora, però, è tutto bloccato con i club che aspettano di capire se ci sono criteri non rispettati.