Calciomercato Roma, offerta raddoppiata e triennale: Pinto non si arrende

Il general manager della Roma vuole portare a termine il colpo di calciomercato in queste ultime ore di trattative ufficiali

La Roma si è svegliata oggi in testa alla classifica di Serie A grazie alla vittoria sul Monza per 3-0. Protagonista indiscusso è stato Paulo Dybala che è andato a segno per la prima volta in giallorosso siglando una doppietta. Oltre alla Joya, ha messo il timbro anche Roger Ibanez su calcio d’angolo, dove ha insaccato di testa superando Di Gregorio. Un primato che va considerato alla luce delle altre partite che non sono ancora cominciate, ma che può essere considerato importante, visto che la vittoria permette ai giallorossi di guidare il gruppone in testa.

Della bella serata all’Olimpico, però, ci sono due note negative per Mourinho. La più importante è di sicuro il risentimento muscolare accusato da Marash Kumbulla che lascia la rosa senza il quarto centrale a disposizione. Se l’albanese dovesse rimanere fuori per tanto tempo, José giocherebbe con solo tre difensori a disposizione, un rischio molto alto se si considera lo schieramento utilizzato dal portoghese. A questo, poi, va aggiunto Stephan El Shaarawy, che in pieno recupero finale si è accasciato anche lui per un problema. Due gatte da pelare per Tiago Pinto, che vuole completare gli ultimi affari in queste ore di calciomercato ormai agli sgoccioli.

Calciomercato Roma, Pinto ci prova fino all’ultimo per Lukic

Secondo quanto riporta Tuttosport, la Roma potrebbe cercare di prendere fino all’ultimo Sasa Lukic, centrocampista del Torino che qualche giorno fa è stato protagonista di un ammutinamento. Questo, poi, è rientrato con l’ormai ex capitano che ha chiesto scusa all’allenatore ed è stato reintegrato nel gruppo. Pinto potrebbe cercare fino all’ultimo minuto di calciomercato di prendere il serbo, anche se la trattativa sembra difficile per diversi motivi. In primis il club vuole rinnovare il centrocampista, in secundis, i giallorossi hanno preso Mady Camara proprio nella giornata di ieri e per questo motivo a centrocampo non dovrebbe arrivare nessun’altro.