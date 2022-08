Calciomercato Roma, Pinto non molla: inserimento last minute in A

Calciomercato Roma, Pinto non molla e sta cercando di piazzare tutti gli esuberi. Inserimento last minute in Serie A

Ultime ore di mercato come sempre frenetiche. E, in questo caso, la Roma sta cercando di accelerare per quelle che sono le operazioni in uscita. Dopo aver ufficializzato l’addio di Calafiori, passato al Basilea a titolo definitivo, Tiago Pinto in questo momento sta cercando una sistemazione anche per un altro giocatore che, nonostante le parole di Mourinho, non rientra più nei piani dello Special One.

Sembrava che il suo addio fosse collegato in maniera importante a quello che poteva essere un arrivo di Belotti. Così non è stato, visto che il Gallo è arrivato e Shomurodov ancora si allena a Trigoria. Ma potrebbe pure non farlo presto: su di lui, oltre il Bologna, il Torino e il Monza, ci sarebbe anche un inserimento last minute in Serie A.

Calciomercato Roma, per Shomurodov anche il Lecce

Secondo quanto riportato in queste minuti dalla Gazzetta dello Sport, sull’attaccante uzbeko ci sarebbe anche l’interessamento del Lecce di Corvino. Un tentativo dell’ultimo minuto da parte dei salentini che potrebbero aiutare Tiago Pinto in quello che è il suo intento, alleggerire il monte ingaggi e togliere da Trigoria quelli che sono stati gli esuberi. Ovviamente non sarà di certo un’operazione facile, anche perché il gm portoghese non può scendere sotto alcune cifre per non fare una minusvalenza. Servono almeno 12 milioni di euro per lasciar partire il giocatore, e si potrebbe anche cercare la formula adatta per dare un colpo importante all’operazione. Vedremo se ci saranno delle novità dell’ultim’ora su questa operazione in uscita. Che ormai da diverso tempo tiene banco dalle parti di Trigoria.