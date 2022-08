Calciomercato Roma, salta tutto: il tempo è già scaduto

Calciomercato Roma, salta tutto: il tempo è scaduto e non ci sono più i tempi tecnici per una possibile partenza. Sfumano 9,5 milioni di euro

Salta tutto. Sembra anche in maniera definitiva secondo quanto riportato dal giornalista di Sky Sport Angelo Mangiante. Che infatti spiega che il Fulham avrebbe ufficialmente comunicato alla Roma l’impossibilità di avere il permesso di lavoro per Justin Kluivert. Tempo scaduto prima del gong ufficiale del calciomercato, una situazione che ha fatto perdere un bel po’ di soldi a Pinto.

L’accordo economico infatti era stato già trovato: 9,5 milioni di euro nelle casse della Roma. Un affare che avrebbe fatto risparmiare anche sull’ingaggio dell’olandese, ormai fuori dai piani di Mourinho, che mai lo ha preso in considerazione nel corso di questa stagione. Poteva anche tornare in Ligue 1 il giocatore, e c’era stato anche l’interesse di qualche club della Bundesliga. Ma il passo importante lo aveva fatto sicuramente il Fulham. Ma adesso sembra essere tutto saltato.

Calciomercato Roma, Kluivert rimane a Trigoria

A meno di clamorosi colpi di scena proprio in queste ultimissime ore di calciomercato, Kluivert rimarrà a Trigoria. E, magari, potrebbe pure rientrare nel giro della Prima Squadra, visto che poco fa la Roma ha anche ufficializzato i tempi di recupero di Kumbulla e di El Shaarawy: i due ne avranno per un mese e saranno disponibili solamente dopo la sosta per le Nazionali. Non una buona notizia per Mourinho che potrebbe prendere in considerazione anche questa ipotesi. Remota, ovviamente, visto anche quello che è stato lo scorso anno con gli altri elementi messi fuori rosa. Ma non impossibile, vista la carenza di uomini in alcune zone del campo dovuta anche agli infortuni che sono arrivati fino al momento.