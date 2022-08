Roma, ufficiale Camara: numero di maglia e formula del trasferimento

Calciomercato Roma, il club giallorosso ha ufficializzato l’arrivo di Mady Camara: “Non vedo l’ora di giocare per questi tifosi”.

Già ieri la Roma aveva depositato il contratto, pochi minuti fa è arrivato anche il comunicato ufficiale del club: Mady Camara è un nuovo calciatore giallorossa.

Il general manager Tiago Pinto è stato velocissimo: dopo il brutto infortunio occorso a Gini Wijnaldum ha assecondato le richieste di José Mourinho e in breve tempo ha ingaggiato un centrocampista in grado di completare il reparto dell’allenatore anche alla luce dell’assenza dell’olandese. Lo stesso Tiago Pinto ha infatti precisato: “Camara porta con sé caratteristiche tecniche e fisiche di cui avevamo bisogno”. Nel modulo 3-4-2-1 con cui la Roma sta giocando in questo avvio di stagione, Camara rappresenterà un’alternativa a Cristante, Matic e Pellegrini impiegati in queste prime partite in quel ruolo di centrocampista centrale.

“Sono sicuro che Mady interpreterà con lo spirito che lo contraddistingue questa nuova sfida e farà del suo meglio per affermarsi nel nostro club”, ha poi concluso Tiago Pinto, al settimo cielo per il settimo acquisto estivo dopo quelli di Svilar, Matic, Celik, Dybala, Wijnaldum e Belotti.

Calciomercato Roma, Camara ha scelto la maglia numero 20

Camara era già presente ieri allo stadio e ha potuto ammirare lo spettacolo dello stadio Olimpico pieno di passione per i giallorossi: “Vedere l’Olimpico e i tifosi giallorossi è stato magnifico, non vedo l’ora di giocare per loro”.

Dopo l’esperienza con la squadra greca dell’Olympiacos, Camara ha l’occasione di mettersi in mostra in un campionato più competitivo come la Serie A: “Sono molto contento di essere qui, la Roma rappresenta una grande opportunità per me. Sarà una stagione impegnativa, tra coppe e campionato, ma io sono qui per dare il mio contributo ed aiutare la squadra in ogni competizione a cui parteciperemo”.

Mady Camara ha scelto la maglia numero 20. Il club ha anche chiarito la formula del trasferimento: arriva in giallorosso a titolo temporaneo, ma l’accordo prevede l’opzione per il trasferimento definitivo al termine della stagione 2022-23.