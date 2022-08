Calciomercato Roma, altra cessione UFFICIALE: i dettagli

Calciomercato Roma, altra cessione ufficiale: Diawara è dell’Anderlecht. Tutti i dettagli del colpo di Pinto

Dopo l’addio ufficiale di Calafiori, che è passato al Basilea, arriva un’altra nota della Roma che rende definitivo l’addio di uno degli elementi che maggiormente Pinto, da più di una sessione di mercato, ha cercato di piazzare. Si tratta di Diawara, che vola in Belgio, precisamente all’Anderlecht, che lo ha preso a titolo definitivo.

Ci ha messo tanto tempo il centrocampista guineano a decidersi, e accettare di conseguenza una destinazione che gli facesse comodo. Nel corso di questo lungo periodo dove si è allenato lontano dai compagni, di offerte ne ha ricevute, ma mai gli sono piaciute. Adesso però il momento è arrivato. Con Pinto che sicuramente sorride.

Calciomercato Roma, ufficiale Diawara

Diawara passa all’Anderlecht a titolo definito per 3 milioni di euro compresi i bonus. Pinto è riuscito a strappare in questo accordo anche il 50 per cento di una futura rivendita del calciatore. In questa cifra sono inclusi anche i bonus, un altro segnale, importante, decisamente importante, di come il gm portoghese aveva la voglia di privarsi del giocatore.