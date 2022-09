Calciomercato Roma, ultima spiaggia all’estero: le date di chiusura

Il calciomercato italiano chiude oggi alle 20, ma Pinto ha ancora una speranza all’estero: ecco tutte le date di chiusura

Si chiude la sessione estiva di calciomercato in Serie A. Oggi alle 20 arriverà il gong che porrà fine ai trasferimenti in entrata nel campionato italiano. Sì, solo quelli in entrata, perché per vendere all’estero c’è ancora tempo e la cosa potrebbe aiutare il general manager della Roma Tiago Pinto a piazzare qualche esubero in più-

Se in Italia il calciomercato chiuderà alle 20, in giro per l’Europa e non solo la data e l’orario di chiusura in alcuni casi è differente. Per esuberi come Kluivert c’è ancora una speranza all’estero.

Calciomercato Roma, estero ultima spiaggia: quando chiudono le finestre per i trasferimenti

Ultime trattative in corso in Italia, poi alle 20 chiuderà ufficialmente il calciomercato estivo. Tiago Pinto potrebbe provare a regalare a Mourinho un difensore centrale, al momento difficile, e nel frattempo lavora per smaltire la rosa e piazzare gli esuberi. Uno di questi è Justin Kluivert, che dopo l’interruzione della trattativa col Fulham può ancora sperare nei campionati esteri. Infatti non tutti i campionati chiuderanno il calciomercato oggi alle 20.

In Inghilterra, Spagna, Francia e Germania, il mercato chiuderò sempre oggi ma con qualche ora in più, ovvero alle 23:59. A rimanere invece aperti ancora per qualche giorno saranno diversi campionati, come quello Turco che chiuderà l’8 settembre, dove Kluivert potrebbe trovare un’opzione nel Galatasaray. Stesso giorno anche per la Russia, mentre in Belgio si chiuderà due giorni prima, ovvero il 6 settembre. Infine in Grecia il mercato chiuderà addirittura il 15 settembre. Dunque un’ultima speranza per Tiago Pinto e la Roma di piazzare qualche colpo in uscita viene proprio dai campionati esteri che aspetteranno ancora un po’ per porre fine ai trasferimenti.