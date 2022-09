Calciomercato Roma, colpo last minute: irrompe l’Inter

Calciomercato Roma, a poche ore dal gong finale della sessione estiva in Serie A si naviga a vista. Irruzione dell’Inter per il colpo last minute.

Ultimo intenso giorno di trattative per la Roma e per il general manager Tiago Pinto. Il voto per i giallorossi qualsiasi saranno i colpi in entrata e in uscita di oggi sarà comunque positivo, e l’attuale primo posto in classifica anche se solo dopo quattro giornate è già una prima conferma. Il lavoro di Pinto oggi sarà esclusivamente in uscita: la mission impossibile sarà quella di piazzare Justin Kluivert dopo che la cessione al Fulham è naufragata per il mancato permesso di lavoro.

In entrata, secondo le informazioni apprese da Asromalive.it, il mercato in entrata viene considerato praticamente chiuso: non si prenderà nessuno solo per fare numero, saranno prese in considerazione soltanto eventuali grandi occasioni last minute.

Calciomercato Roma, le occasioni last minute per la difesa

Secondo quanto riportato da “Il Messaggero” oggi in edicola, il sogno sarebbe Diallo in uscita dal Psg, ma è un’operazione molto complicata perché i costi sono proibitivi e il tempo rimasto a disposizione per perfezionare l’eventuale acquisto pochissimo.

Allora è possibile che il general manager Tiago Pinto si rivolga a un nuovo parametro zero (dopo gli ingaggi di Paulo Dybala e Andrea Belotti) e contatti Dan-Axel Zagadou, ex Borussia Dortmund che ancora non ha trovato squadra per via dei dubbi sulle sue condizioni fisiche definite precarie per via dei tanti infortuni avuti negli ultimi tempi.

Non è però facile nemmeno questa pista: nelle ultime ore sul francese è piombata infatti l’Inter, dopo che Manuel Akanji è passato al Manchester City.