Abbonamenti Roma, Ufficiale: numeri da capogiro in Europa League

La Roma ha raggiunto un grande numero di abbonamenti per la coppa europea che permette alla società di abbattere il muro della presenza media

Finito il calciomercato e smaltite le fatiche per le trattative che si sono concluse all’ultimo, la Roma ritorna a pensare alle competizioni. Domenica alle 20.45 ci sarà la Serie A, con l’Udinese che attende i giallorossi in Friuli per la quinta giornata di campionato. Per l’occasione non ci saranno diversi giocatori. Per Mourinho, ci sono da registrare le assenze di Wijnaldum, El Shaarawy e Kumbulla. Il primo ha accusato la rottura della tibia, mentre gli ultimi due un problema muscolare durante Roma-Monza.

L’Udinese, invece, ha comunicato qualche giorno fa l’assenza di Adam Masina in seguito a un’importante distorsione del ginocchio. Il giocatore svolgerà delle visite solamente lunedì a Villa Stuart e per questo motivo non prenderà parte alla sfida con la Roma. Intanto per la gara è stato assegnato l’arbitro che non ha un bel passato con i giallorossi. Con gli uomini di Mourinho, infatti, è arrivata una sospensione a causa degli errori troppo gravi nell’ultimo incontro. Nella mente dello Special One, e di tutti i tifosi, non c’è solo la Serie A, ma anche l’Europa League. La seconda coppa europea, infatti, comincia l’8 settembre con il Ludogorets ad attendere Abraham e compagni.

Abbonamenti Roma, 40.000 sottoscrizioni per l’Europa League

Lo scorso anno i tifosi sono stati protagonisti del cammino in Conference League anche quest’anno i romanisti non hanno alcuna intenzione di abbandonare la squadra. Ieri si è conclusa la campagna abbonamenti per acquistare un posto proprio per le partite del torneo organizzato dalla Uefa. I numeri sono davvero importanti: 40.000 sottoscrizioni siglate che permetterà alla società di superare la media spettatori dell’ultima presenza in Europa League. Questa ammontava a 29.000, mentre adesso l’Olimpico partirà già con una marcia in più.