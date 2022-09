Calciomercato Roma, Allegri viene stuzzicato in conferenza stampa sull’eventuale “rimpianto” Juventus. La risposta del tecnico toscano.

Ieri sera si è chiusa ufficialmente la sessione estiva di calciomercato. Tempo di bilanci in Serie A, con Tiago Pinto che poche ore fa ha tenuto una conferenza stampa sul tema in casa giallorossa. Il general manager ha parlato a tutto tondo dell’intensa sessione estiva conclusa da poche ore, partendo dalle cessioni e dai nuovi arrivi fino a toccare il tema dei rinnovi contrattuali. Sul fronte bianconero invece Massimiliano Allegri ha presentato la sfida alla Fiorentina alla stampa. Non è mancata la domanda sul possibile rimpianto bianconero in sede di mercato, ecco la risposta di Allegri che sembra non aver alcun dubbio.

Calciomercato Roma, “rimpianto” Juventus: Allegri non ha dubbi – VIDEO

Non sono mancati intrecci sull’asse Roma-Torino in questa sessione di trattative estive. A poche ore dalla chiusura del calciomercato estivo il tecnico toscano è stato stuzzicato sulla Roma in vetta alla classifica e sull’eventualità di nutrire qualche rimpianto dopo aver perso Paulo Dybala, fresco di doppietta allo stadio Olimpico. Ecco l’annuncio di Max Allegri, che sembra aver pochi dubbi a riguardo: “Rimpianto per Dybala? No, rimpianti non se ne devono avere quando si prende una decisione. Sono contento per Paulo. La Roma non è una sorpresa, ha fatto un ottimo mercato. Noi abbiamo fatto una buona partita e dispiace per come è andata a finire.”

