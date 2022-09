Calciomercato Roma, dalla Spagna spunta la tentazione Eden Hazard. La squadra giallorossa avrebbe contattato il talento belga, ecco l’offerta.

Nuovo retroscena dalla Spagna sulla sessione estiva di calciomercato della Roma. La squadra giallorossa avrebbe alzato il telefono per contattare Eden Hazard. Il fantasista offensivo belga sembrava essere al passo d’addio in casa Real Madrid, ma la fumata bianca non è arrivata in questa sessione estiva di calciomercato. In Italia c’è stato un doppio tentativo per strappare al campionato spagnolo l’attaccante dei blancos, sia la Roma che il Milan avevano contattato direttamente il calciatore per convincerlo all’esperienza in Serie A.

Nuovo retroscena sulla sessione estiva del calciomercato giallorosso. Poche ore fa Tiago Pinto ha tenuto una conferenza stampa in cui ha tracciato un attento bilancio della sessione estiva appena conclusa. Il general manager si è dimostrato più che soddisfatto di quanto realizzato nella campagna acquisti e cessioni che ci siamo appena lasciati alle spalle. In attesa di capire se il general manager possa riuscire a piazzare gli ultimi esuberi nei mercati ancora aperti, Ante Coric e Bianda, spunta un importante tentativo effettuato in Liga. La Roma ha chiamato Eden Hazard, fino a poco fa ad un passo dall’addio immediato al Real Madrid.

Calciomercato Roma, chiamata per Hazard: offerta già formulata

Addio che sembra solo essere rimandato quello tra il belga ed il Real Madrid. Come riferito dal sito El Nacional, Florentino Perez avrebbe caldeggiato la cessione del belga ex Chelsea. Non sono mancati tentativi per strapparlo alla squadra di Carlo Ancelotti, ma andati a vuoto. In Premier League ci hanno provato Everton e West Ham, che hanno ricevuto un due di picche dal belga. L’intenzione dell’attaccante classe ’91 era quella di raggiungere una delle sei ‘Big’ della Premier League, ma l’offerta giusta non è arrivata. Mentre in Serie A hanno provato a contattarlo la Roma ed il Milan. Per entrambe le squadre un nulla di fatto però, Hazard non sarebbe stato convinto dai progetti sportivi delle due squadre ma non solo. Ad incidere nella sua scelta anche la necessità di ritoccarsi lo stipendio, eventualità non contemplata in questa sessione estiva dall’attaccante del Real Madrid.