Calciomercato Roma, capolavoro Pinto da 40 milioni

Il general manager della Roma ha svolto un grande lavoro in questo calciomercato dove è riuscito a fare una magia tra spese e incassi

Il calciomercato italiano si è concluso ieri sera alle 20.00. Il gong finale ha segnato il termine delle trattative ufficiali in diverse nazioni europee, con altre che hanno ancora qualche giorno a disposizione per rinforzare le rose. In piedi, poi, c’è ancora il calciomercato dei parametri zero, con diverse occasioni che possono palesarsi all’ultimo secondo. Una delle più importanti ad oggi è rappresentata da Dan-Axel Zagadou, difensore centrale ex Dortmund che ancora non ha trovato una sistemazione. Su di lui c’è la Roma, ma anche l’Inter guarda con interesse.

In extremis Tiago Pinto è riuscito a chiudere la cessione di Justin Kluivert al Valencia, dopo che il suo approdo al Fulham è saltato. Il mancato permesso di lavoro ha preso alla sprovvista sia i giallorossi, sia il club londinese, che si aspettava di poter prendere l’olandese. Ieri sera, poi, Gennaro Gattuso si è inserito con prepotenza e ha fatto di tutto per prendere l’ex Ajax. La cessione in prestito di Justin è l’uscita numero 14 per la Roma che con Pinto è riuscita a chiudere il calciomercato con un bilancio e un monte ingaggi da applausi.

Calciomercato Roma, bilancio in attivo: che taglio al monte ingaggi

Come riporta Francesco Balzani, la Roma si è liberata di circa 59,3 milioni di ingaggi. Una cifra elevata che comprendono anche i circa 10 milioni lordi risparmiati per Pau Lopez e Cengiz Under. Dal mercato sono arrivati giocatori per un totale di 31,8 milioni di stipendi,c he comunque portano a un risparmio di 27,5 aumentando addirittura il valore della rosa. Un risparmio importante, circa il 50%.

In entrata, la spesa è stata molto bassa: solo 8.2 milioni per prendere in totale 7 giocatori. Gli unici per cui è stato necessari spendere dei soldi sono stati Zeki Celik e Mady Camara, pagati rispettivamente 7 milioni e 1,2 per il prestito. tutti gli altri, quindi Svilar, Matic, Dybala e Belotti sono stati presi a parametro zero, mentre Wijnaldum è arrivato in prestito gratuito. Il vero capolavoro, però, è stato fatto con le uscite: sono stati 27,2 i milioni incassati dai giallorossi a cui vanno aggiunti 9,8 di eventuali bonus. Per la cessione di Pau Lopez e Under, poi, sono arrivati altri 20 milioni, assicurati già a gennaio. All’appello sono venuti a mancare all’ultimo i 9,5 che il Fulham avrebbe pagato per Justin Kluivert, ora in prestito al Valencia.