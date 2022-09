Calciomercato Roma, la ciliegina sulla torta arriva dopo il gong

Calciomercato Roma, la ciliegina sulla torta potrebbe arrivare dopo il gong: Pinto non si vuole fermare in nessun modo e pensa al colpo dietro

Un Tiago Pinto scatenato. Che non solo ha preso 8 in pagella per il suo calciomercato da parte dei quotidiani sportivi, ma che pensa sinceramente a quello che potrebbe essere l’ultimo colpo di mercato, dopo il gong. La classica ciliegina sulla torta. E sempre allo stesso modo, con un colpo a zero, così come ha abituato in questa sessione il gm portoghese.

Ieri ve lo abbiamo detto, oggi, la Gazzetta dello Sport, ripropone quella che potrebbe essere l’idea del dirigente giallorosso per la difesa. L’ultimo tassello che Mourinho non ha avuto “il coraggio di chiedere” che potrebbe completare in maniera definitiva la rosa giallorossa. Il nome è quello di Zagadou, il difensore cercato, che al momento è svincolato dopo aver salutato il Borussia Dortmund.

Calciomercato Roma, l’agente è in Italia

Arrivano conferme sul fatto che l’agente sia in questo momento in Italia per cercare una soluzione per il suo assistito. Sul francese classe 1999 ci potrebbe essere un interessamento anche dell’Inter di Marotta, che però, dopo aver preso alla fine Acerbi, richiesto da Inzaghi, potrebbe decidere di mollare la presa in maniera definitiva. Ed ecco che potrebbe esserci la strada aperta per Pinto: una pista sicuramente da monitorare con molta attenzione in queste ore, ancora caldissime, nonostante il calciomercato sia chiuso da poco più di 12 ore.

Difficile, sicuramente, ma non impossibile. Soprattutto perché Pinto ha piazzato quasi tutti gli esuberi risparmiando un bel poco sugli ingaggi. E magari, visto che il mercato è aperto ancora in qualche Paese – si guarda con interesse a quello turco – con un altro paio di addii ci sarebbero le risorse per affondare il colpo. Vedremo. Sarebbe la più classica delle ciliegine sulla torta. E forse qualcosa in più.