Roma regina del calciomercato: i voti dei quotidiani sportivi

Roma, la società giallorossa è la regina del calciomercato: i voti dei quotidiani sportivi all’operato di Pinto.

Un mercato quasi perfetto. Quasi perché serviva – forse – il difensore centrale richiesto da Mourinho. Che però per il resto è stato completamente accontentato da Tiago Pinto e dai Friekdin, che hanno aperto il portafoglio per pagare gli ingaggi di quei calciatori che il gm ha portato a Trigoria. E di nomi importanti ce ne sono e anche tanti. Insomma, quasi perfetto. Ma potrebbe ancora diventarlo perfetto, visto che tra gli svincolati c’è pure il nome di Zagadou.

In ogni caso, i voti dei quotidiani sportivi per il mercato della Roma sono altissimi. A partire dal Corriere dello Sport, che piazza un 8 a quelle che è stato il lavoro di Pinto: Dybala, Wijnaldum, Belotti, Matic: tutti uomini voluti da Mou. Ottima anche la tempestività nell’inserimento di Camara in rosa dopo l’infortunio dell’olandese e alla fine è rimasto anche Zaniolo.

Roma, il voto della Gazzetta dello Sport

Stesso voto, un altro 8, anche da parte della Gazzetta dello Sport. Che vede come il fiore all’occhiello il sì di Paulo Dybala. “I Friedkin – scrive il quotidiano rosa – hanno dato continuità a un progetto ambizioso che ha in Mourinho una guida carismatica”. Tutti felice e soddisfatti, insomma. Tutti contenti di quello che è stato e di quello che potrebbe ancora diventare. Come detto ci potrebbe essere un altro innesto di un centrale, ma non solo, con il mercato in Turchia ancora aperto, c’è la possibilità di piazzare gli ultimi due esuberi che sono rimasti a Trigoria.

Situazione quindi in continua evoluzione ancora con Pinto che ha deciso immediatamente di pensare al futuro: adesso nel mirino c’è un altro colpo a zero per gennaio. Solbakken è ben visto dalle parti di Trigoria.