Calciomercato Roma, dopo la chiusura della sessione estiva Tiago Pinto ha tracciato la rotta. Ecco l’offerta pronta per il rinnovo di Nicolò Zaniolo

Nella giornata di ieri il general manager della Roma è intervenuto in conferenza stampa. Tiago Pinto è stato un fiume in piena davanti ai cronisti presenti, non è mancata anche l’irruzione scherzosa di Josè Mourinho durante l’appuntamento con la stampa. Il tecnico portoghese ha chiesto, col tono semiserio, ancora un ultimo ‘sforzo’ al general manager connazionale, scatenando l’ilarità della sala. In attesa di capire se ci sia margine per provare ad affondare un colpo in difesa tra gli svincolati, Tiago Pinto ha giocato a carte scoperte anche sul tema rinnovi contrattuali.

Sono quattro i giocatori sotto i riflettori per quanto riguarda il tema rinnovi contrattuali. Bryan Cristante, Leonardo Spinazzola, il giovane Nicola Zalewski e Nicolò Zaniolo appunto. Il numero 22 alla fine è rimasto alla Roma, le sirene di calciomercato che hanno risuonato negli ultimi mesi ora tacciono, e Pinto si è espresso così nei suoi riguardi ieri in conferenza stampa: “La sua cessione non è stata mai vicina. Ho chiamato poco fa il suo manager, Vigorelli, dicendogli che dobbiamo cominciare ad organizzare i nostri incontri.”

Calciomercato Roma, Zaniolo “canta” | Cifre e durata del rinnovo

Tiago Pinto si è sbilanciato anche per quel che riguarda Bryan Cristante, augurandosi una lunga permanenza in giallorosso del centrocampista ex Atalanta. Per quel che riguarda il fantasista offensivo, ieri sera c’è stato un siparietto emozionante per i tifosi giallorossi. Nicolò Zaniolo è salito sul palco dell’Auditorium, durante il concerto di due mostri sacri della musica romana: Antonello Venditti e Francesco De Gregori. L’ex Inter ha intonato ‘Grazie Roma’ dal palco, facendo scatenare i tifosi presenti, inoltre ha confermato quando tornerà in campo: ‘Una o due settimane e rientro’

Per quel che riguarda il rinnovo contrattuale, secondo la Gazzetta dello Sport, l’offerta della Roma dovrebbe essere presentata per un accordo fino al 2027. Il numero 22 giallorosso arriverebbe a guadagnare circa 4 milioni di euro annui, Zaniolo canta e fa emozionare tutti. Ora è il momento di mettere nero su bianco questo amore tra il calciatore ligure e l’As Roma.