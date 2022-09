Entusiasmo in casa Roma intorno al capitano, Lorenzo Pellegrini. Il riconoscimento ufficiale vede il numero 7 al fianco di Messi e Mbappè.

Lorenzo Pellegrini è sempre più al centro del progetto della Roma. Il numero 7 e capitano giallorosso, erede di una lunga tradizione di capitani romani e romanisti, riceve un importante riconoscimento ufficiale. Il centrocampista giallorosso finisce in una speciale top 11, unico calciatore della Serie A a fare compagnia a campioni del calibro di Messi, Mbappè e Neymar, ma non solo. Nuovo importante riconoscimento alla crescita del calciatore che Josè Mourinho ha glorificato pubblicamente in più di un occasione.

Ricorderete lo scorso anno, quando Josè Mourinho ammise pubblicamente di sognare tre calciatori come Lorenzo Pellegrini in rosa. Ed il capitano giallorosso non ha disilluso le attese. Lo scorso anno si è rivelato uno dei calciatori migliori, protagonista anche nella cavalcata europea conclusa con il trionfo in Conference League. Ora, dopo le prime settimane della nuova stagione, arriva un riconoscimento di livello per il capitano della Roma. Nella formazione da sogno è al fianco di Messi e Mbappè tra gli altri, ecco i dettagli.

Roma, Pellegrini con Messi e Mbappè: la formazione da sogno

Lorenzo Pellegrini è tra i migliori giocatori europei nel mese di agosto in Europa. Il capitano della Roma, infatti, è finito nella top 11 mensile redatta dal portale WhoScored.com. Inoltre il centrocampista è l’unico calciatore della Serie A presenta in questo dream team di agosto. Un nuovo importante riconoscimento al capitano della Roma, che ancora non ha trovato la rete in questa stagione ufficiale. Lo scorso anno furono ben 14 le marcature messe a referto, la speranza è che la prima gioia per il numero 7 possa arrivare già domani sera, la gara contro l’Udinese sarà fondamentale per trovare continuità in campionato.