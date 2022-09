Calciomercato Roma, fuori uno: firma coi bianconeri

Calciomercato Roma, il club turco che ha ancora possibilità di fare acquisti ha intenzione di prendere uno degli ultimi talenti rimasti a zero

La Roma alle 20.45 scende in campo contro l’Udinese per cercare di allungare ancora la striscia positiva di questo inizio di Serie A. Il campionato è iniziato molto bene per Abraham e compagni che si sono fermati solamente con la Juventus, raggiunta 1-1 grazie al gol dell’inglese. Contro il Monza nell’ultimo match sono arrivati i primi gol di Paulo Dybala in giallorosso. La Joya ha siglato, infatti, una doppietta che ha permesso alla Roma di vincere 3-0 contro i brianzoli. Alla partita, l’Udinese arriva senza Adam Masina, che ha subito una brutta distorsione al ginocchio. Mourinho, invece, deve rinunciare a Wijnaldum, El Shaarawy e Marash Kumbulla.

Proprio il difensore albanese ha fatto suonare l’allarme in casa giallorossa, dove già durante il calciomercato si cercava di ottenere un difensore centrale. Giocare solo con quattro, nonostante lo schieramento scelto da José ne impieghi tre, era un rischio già prima dell’infortunio dell’pex Verona. Contro il Monza, infatti, Marash ha lasciato il campo in anticipo a causa di un problema muscolare. Una tegola non da poco per lo special One che ora deve affrontare le prossime gare solo con Smalling, Mancini e Ibanez. Per porre una pezza, Pinto potrebbe prendere qualcuno dal mercato degli svincolati, che è ancora attivo.

Calciomercato Roma, Denayer a un passo dal Besiktas

Uno dei nomi che interessavano sia Pinto che Mourinho è quello di Jason Denayer. Il difensore belga si è svincolato in estate dal Lione e ora è alla ricerca di una squadra. Il classe 1995 è nel mirino di diversi club, ma secondo Sporx.com, il suo futuro è vicino ad essere svelato. Il Besiktas, infatti, ha intenzione di migliorare il reparto arretrato prendendo proprio il belga. La trattativa è in stato avanzato e Jason è ormai a un passo dal firmare con i bianconeri.