Roma, ufficiale: la risposta dei tifosi è immediata

La società ha comunicato che anche per Roma-Atalanta i supporter giallorossi hanno deciso di non fermarsi e continuare ancora

La Roma ha cominciato questa prima settimana di settembre nel peggiore dei modi. Ieri sera, infatti, è andata in scena la sconfitta contro l’Udinese che in Friuli è riuscita ad affondare la corazzata giallorossa. Era inevitabile che prima o poi sarebbe arrivato il primo stop stagionale, ma tutti i tifosi si aspettavano il più tardi possibile. Andrea Sottil, allenatore dei bianconeri, ha preparato bene la gara e dopo il vantaggio non si è abbassato, ma ha continuato a tenere alti i ritmi mettendo in difficoltà Abraham e compagni.

Ne è uscito fuori un 4-0 in questa gara che avrebbe permesso alla Roma di consolidare il primo posto. Parlare di classifica dopo poche giornate, però, sembra piuttosto affrettato visto che c’è ancora un intero campionato davanti. I giocatori ora non devono perdere la concentrazione e la voglia, soprattutto per i tifosi che anche ad Udine si sono fatti sentire. All’interno dello Stadio, infatti, nonostante l’inferiorità numerica, i giallorossi partiti per la trasferta si sono fatti sentire a suon di cori. Questo dimostra come i tifosi della Roma siano un unicum nell’intero panorama calcistico e il loro amore per questa squadra non ha limiti.

Roma-Atalanta, ennesimo sold out all’Olimpico

Proprio l’assenza di limiti dell’amore dei tifosi per la Roma ha portato l’Olimpico di nuovo sold out anche contro l’Atalanta. Come ha comunicato la stessa società, nella sfida contro i bergamaschi, che sarà la prossima di campionato in casa il 18 settembre, l’impianto del Foro Italico ha raggiunto il tutto esaurito per l’ennesima volta. I tifosi giallorossi hanno cominciato a riempire i seggiolini blu dello stadio già nella scorsa stagione, quando ad aprile è stato dato il via libera per l’apertura al 100% degli stadi. Da quel momento, la Roma ha inanellato una serie di sold out che sembra destinata a non fermarsi presto.