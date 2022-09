Calciomercato Roma, rinnovo rifiutato e addio certo

Calciomercato Roma, il giocatore ha deciso di non prolungare il suo contratto con il club e vorrebbe lasciarlo a giugno come svincolato

Il primo settembre si è concluso il calciomercato estivo con le squadre che hanno fatto di tutto per cercare di migliorare le rispettive rose. La Roma è stata di sicuro una delle protagoniste del panorama italiano grazie a diversi acquisti di spessore effettuati senza spendere un soldo. A parametro zero, infatti, sono arrivati talenti come Nemanja Matic, Paulo Dybala e Andrea Belotti a cui va unito Georginio Wijnaldum in prestito gratuito. Quattro colpi che hanno alzato di molto il livello della rosa per Tiago Pinto, che ha meritato gli applausi di tutti quanti in questi mesi.

All’appello manca ancora un difensore centrale che era stato cercato dai giallorossi già diverso tempo fa. Da luglio, infatti, Mourinho avrebbe voluto avere qualcuno che potesse completare il pacchetto arretrato. L’infortunio di Marash Kumbulla, poi, ha peggiorato ulteriormente la situazione, con la Roma che ora ha solo tre centrali a disposizione. L’albanese, infatti, ha dato forfait durante il match con il Monza vinto 3-0 e deve recuperare per un fastidio muscolare. Intanto, le occasioni per migliorare ancora il centrocampo ci sono sempre, per la Roma, con un obiettivo di lunga data che ha deciso di lasciare il suo club di appartenenza.

Calciomercato Roma, Douglas Luiz non rinnova: addio sicuro

Douglas Luiz, centrocampista brasiliano dell’Aston Villa, ha deciso che la sua avventura nel club di Birmingham si concluderà a giugno 2023. Il giocatore, infatti, secondo quanto riporta uol.com.br ha rifiutato il rinnovo del contratto e vuole trattare con gli eventuali interessati già da gennaio. Nel primo mese del prossimo anno, infatti, il brasiliano potrà trovare l’accordo con un nuovo club, a cui si unirà in estate. Mourinho è uno dei possibili pretendenti al ventiquattrenne, cercato a lungo anche nei mesi scorsi.