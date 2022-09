Calciomercato Roma, conto alla rovescia iniziato: last minute Pinto

Il general manager della Roma sta trattando per completare un affare di calciomercato in questi primi giorni di settembre



Tra poche ore la Roma scende in campo contro il Ludogorets in Europa League per la prima giornata della coppa europea. Mourinho e la squadra sono già arrivati in Bulgaria per preparare al meglio la partita e smaltire in anticipo qualsiasi fatica per il viaggio. I giallorossi sono chiamati a cancellare l’onta della sconfitta subita ad Udine, in cui i giocatori non hanno svolto una grande prestazione. Anzi, a mancare sono state tante cose, dall’apporto dei singoli, fino agli automatismi, ce José ha cercato di impartire ai suoi sin dall’inizio.

A questi schemi di squadra manca di sicuro un difensore centrale che possa completare il pacchetto arretrato. Dal calciomercato non sono arrivati rinforzi per la difesa della Roma, con Mourinho che sta ancora aspettando un possibile innesto. Le parole di Tiago Pinto, però, non sono state le più incoraggianti per i piani dell’allenatore portoghese. Il gm ex Benfica, infatti, ha dichiarato chiuso il mercato in entrata, mentre in uscita ci sarebbero ancora due movimenti da fare. Nella rosa romanista, infatti, sono rimasti William Bianda e Ante Coric, che non fanno parte dei piani dello Special One.

Calciomercato Roma, Coric nel mirino dell’Antalyaspor

Proprio il fantasista croato, acquistato nel 2018 dalla Dinamo Zagabria, non ha mai entusiasmato con la maglia giallorossa e da qualche anno è in uscita. Dopo il prestito al Zurigo, il talentino classe 1997 è tornato nella Capitale, dove Pinto sta trattando per la sua cessione. Secondo quanto riporta Nexus Sport, infatti, l’Antalyaspor ha messo gli occhi sul calciatore e sta trattando con Pinto per il passaggio del centrocampista. Il general manager della Roma, però, ha poco tempo a disposizione. Il mercato in Turchia, infatti, chiude questa sera e Tiago ha poche ore per chiudere il passaggio di Ante in Super Lig.