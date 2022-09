Calciomercato Roma, il Milan ci ripensa e “avvisa” Pinto

Calciomercato Roma, irrompe il Milan con il blitz immediato. I rossoneri potrebbero aprire i colloqui già a gennaio

Nella giornata di ieri vi abbiamo parlato di come la Roma potrebbe prendere un giocatore a parametro zero la prossima estate, soprattutto perché lo stesso non solo è stato nel mirino di Pinto e di Mourinho per diverso tempo, ma anche perché avrebbe deciso di non rinnovare il proprio contratto. Insomma, l’apertura è totale, anche se, secondo fonti inglesi autorevoli – il Sun – ci potrebbe essere il blitz immediato del Milan.

Il nome è quello di Douglas Luiz, che in ogni caso disputerà la sua ultima stagione – o metà – con l’Aston Villa: il brasiliano fino ad ora ha rispedito al mittente le offerte che il club inglese gli ha messo sul piatto allungare il proprio accordo e non sembra avere voglia di riprendere i discorsi. Insomma, un possibile colpo a parametro zero per un giocatore che la Roma ha seguito per molto tempo.

Calciomercato Roma, irrompe il Milan

C’è però da segnalare quello che potrebbe essere un inserimento già a gennaio del Milan di Paolo Maldini, che vorrebbe prendere un centrocampista centrale con caratteristiche simile, o quasi, a Kessie, perso in estate a parametro zero e passato al Barcellona. Secondo il Sun i rossoneri già a gennaio potrebbero iniziare i colloqui per portare il giocatore a Milano, magari versando anche un indennizzo al club inglese che sapendo di perderlo a zero potrebbe pure accettare una cifra irrisoria per il giocatore.

Potrebbe essere questo un problema per Tiago Pinto, che prima di virare su Wijnaldum aveva per molto tempo cercato il brasiliano. Che sarebbe stato un bel colpo, ma sempre a determinate condizioni che poi non si sono verificate. Di certo c’è che mai è uscito dai radar giallorossi.