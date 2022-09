Calciomercato Roma, Pinto sfida la Juve: assalto a gennaio

Il general manager della Roma ha intenzione di dare una vigorosa spallata ai bianconeri in vista del prossimo calciomercato

Il calciomercato italiano, così come per tante altre nazioni, si è concluso il primo settembre, con la Roma che ha portato a termine una grande campagna acquisti. Tiago Pinto, infatti, si è meritato tutti gli applausi possibili per i talenti che è riuscito a portare in squadra. A parametro zero sono arrivati Nemanja Matic, Mile Svilar, Paulo Dybala e Andrea Belotti. In prestito, poi, sono approdati nella Capitale Georginio Wijnaldum e Mady Camara, a cui va ad aggiungersi Zeki Celik, uno arrivato a titolo definitivo. La spesa totale di questa estate è stata di circa 8 milioni, un prezzo veramente basso se comparato alla caratura dei giocatori presi.

Oltre alle entrate, però, Pinto si è dato da fare anche nelle uscite. Grazie alle cessioni, infatti, il general manager è riuscito ad alleggerire le spese di molto. All’appello dei giocatori che hanno lasciato Trigoria, però, ne mancano almeno due: si tratta di Ante Coric e William Bianda. Il difensore francese non ha molto mercato, mentre sulle tracce del centrocampista croato c’è una squadra turca. Pinto sta discutendo in queste ore l’uscita dell’ex Dinamo Zagabria, ma anche di eventuali entrate. L’infortunio di Marash Kumbulla, infatti, ha lasciato scoperto un reparto già corto e ora il general manager, che ha dichiarato chiuso il mercato, potrebbe sorprendere tutti con un innesto. Intanto, l’ex Benfica ha già preparato il futuro con un assalto a gennaio che ha l’aria di una vera e propria sfida alla Juventus.

Calciomercato Roma, Ndicka nel mirino: sfida alla Juventus

Secondo quanto riporta Calciomercatonews.com, Pinto ha intenzione di sferrare l’attacco per gennaio a Evan Ndicka. Il difensore dell’Eintracht Francoforte ha attirato su di sé l’attenzione di molti big club, così come della Juventus e della Roma. Pinto ha intenzione di dare una spallata ai bianconeri e cercare di prendere il centrale che a fine giugno 2023 sarà libero di scegliere la sua nuova squadra come svincolato.