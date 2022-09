Calciomercato, assist alla Roma: la firma può saltare

Calciomercato, assist alla Roma: nonostante le pressioni del club la firma potrebbe saltare. E Pinto sogna il colpo a zero

Ha dimostrato di saperci fare Tiago Pinto nel momento in cui annusa un colpo a parametro zero. Aiutato in questo anche dalla personalità e dal carisma dello Special One che alza il telefono ed è pronto poi a dare il colpo di “grazie” all’operazione di mercato. Sono molti i giocatori in scadenza che interessano alla società giallorossa. E non solo Douglas Luiz del quale vi abbiamo parlato in precedenza, ma anche un altro elemento che milita in Premier League e che nell’estate che sta per andare in archivio è stato accostato ai giallorossi.

Secondo le informazioni che vengono riportate dal Sun inoltre, nonostante le pressioni del club, l’esterno offensivo 29enne Zaha non sembra pronto a mettere nero su bianco sul rinnovo del contratto. Il giocatore vorrebbe cambiare aria, per giocare in Europa, e sa benissimo che con il suo attuale club questo è quasi impossibile. Insomma, un assist per Pinto, che potrebbe tentare un affondo già a gennaio, facendo partire i colloqui con un giocatore che qualora non trovasse un accordo – al momento le possibilità di un addio sembrano più alte di quelle di una possibile permanenza – potrebbe firmare già nei primi giorni del prossimo anno.

Calciomercato Roma, da Zaha assist per Pinto

In poche parole la decisione di Zaha di non rinnovare potrebbe essere un agevolazione importante per Pinto, in grado di affondare il colpo, soprattutto per un giocatore che si potrebbe liberare a parametro zero. Il Crystal, comunque, un’offerta sul piatto a Zaha l’ha messa ma non si parla di cifre al momento. Un ultimo tentativo disperato per far cambiare idea al giocatore. Difficile, comunque.