Calciomercato Roma, reazione a catena: l’addio che sblocca l’accordo

Pinto sta cercando di concludere un affare di calciomercato in questi primi giorni di settembre, con il campionato cominciato da cinque giornate

Il calciomercato per la Roma non si ferma mai. Tiago Pinto, nonostante il gong ufficiale ci sia stato ormai una settimana fa, continua a trattare per cercare di concludere gli ultimi affari disponibili. In entrata, José Mourinho vorrebbe vedere un difensore centrale, che può arrivare grazie al mercato degli svincolati. In giro senza squadra, infatti, ci sono ancora alcuni profili interessanti che lo Special One gradirebbe avere in squadra anche in ottica dell’infortunio di Marash Kumbulla. L’albanese, infatti, ha lasciato il campo in anticipo durante il match con il Monza a causa di un problema musscolare.

In questo modo, l’ex Hellas Verona ha accorciato ancora di più un reparto già corto di suo. Per questo Mourinho vorrebbe che Pinto facesse un ultimo sforzo per portare a Trigoria un centrale in modo da avere delle retrovie complete. Oltre alle entrate, però, il general manager dell’area sportiva giallorossa continua a pensare anche alle uscite. Il suo lavoro nei mesi estivi è stato da applausi, ma l’ex Benfica vuole raggiungere la perfezione. Con le valigie pronte, ci sono alcuni giocatori della Roma. I più indiziati sono i fuori rosa William Bianda e Ante Coric, così come Matias Vina.

Calciomercato Roma, Vina verso il Galatasaray: deve partire Van Aanholt

L’esterno sinistro della Roma è finito fuori dalle gerarchie a causa dell’esplosione di Nicola Zalewksi. Il polacco di Tivoli ha stregato sia Mourinho che tutti i tifosi che la scorsa stagione lo hanno applaudito. A risolvere la situazione, però, ci ha pensato il Galatasaray che, secondo Fotospor, ha raggiunto l’accordo sia con la Roma che con Vina stesso. A meno di ribaltamenti dell’ultimo minuto, l’uruguaiano sarà un nuovo giocatore dei giallorossi. Per permettere la sua partenza, però, ce n’è bisogno di un altra. Patrick Van Aanholt, infatti dovrebbe lasciare il club di Istanbul lasciando libero il posto sulla fascia sinistra a Matias.