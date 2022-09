Formazioni ufficiali Ludogorets-Roma, fasce ribaltate e altri due cambi

Sono stati resi noti i ventidue delle formazioni ufficiali di Ludogorets-Roma, prima giornata del Girone C di Europa League

Tra qualche giro di orologio la Roma scende in campo contro il Ludogorets in Europa League. Oggi in Bulgaria a Razgrad va in scena la prima partita della coppa europea targata Uefa. Pellegrini e compagni arrivano alla sfida dopo la grande cavalcata della scorsa stagione in Conference League terminata con la vittoria. A Tirana, infatti, la Roma ha sconfitto 1-0 iul Feyenord grazie alla rete di Zaniolo che ha dato il via alla lunga estate romanista. In questi primi giorni di settembre sono tornate le competizioni europee, con il grande entusiasmo di tutti i tifosi a sorreggere e spingere i giallorossi verso un grande cammino.

Alla partita José Mourinho arriva senza qualche pezzo, soprattutto a causa del gran numero di partite ravvicinate. In pochi giorni, infatti, i giallorossi hanno giocato ben cinque partite dal 14 agosto fino ad oggi, senza contare il gran numero di impegni previsti fino al 18 settembre, quando ci sarà la sosta per le Nazionali. In campo non potranno scendere Marash Kumbulla e Stephan El Shaarawy con Nicolò Zaniolo che ha svolto un allenamento a parte a causa di un problema alla spalla. Anche l’attaccante numero 22 non scenderà in campo a causa della botta alla spalla rimediata in campionato.

Formazioni ufficiali Ludogorets-Roma, le scelte di Mourinho

A dirigere la partita tra Ludogorets e Roma ci sarà l’inglese Pawson, mentre al Var andrà England. Guardialinee e quarto uomo della gara saranno rispettivamente Lee Betts, Ian Hussin e Robert Jones. Ecco le formazioni ufficiali:

Roma (3-5-2): Svilar; Ibanez, Smalling, Mancini; Celik, Cristante, Matic, Pellegrini, Zalewski; Dybala, Belotti. All. Mourinho

Ludogorets (4-3-3): Padt; Cicinho, Verdon, Witry, Nedyalkov; Cauly, Piotrowski, Cafumana; Tekpetey, Thiago, Despodov. All. Simundza