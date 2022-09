Calciomercato Roma, rottura totale con Conte: insidia Juventus

La Roma è pronta ad ingaggiare il braccio di ferro con i bianconeri nel prossimo calciomercato in cui si libera dal Tottenham un talento

Il calciomercato si è chiuso una settimana fa, ma le voci e le notizie non si fermano mai. Come queste, anche Tiago Pinto non può godersi il meritato riposo visto che ogni momento è buono per migliorare la squadra. Nei mesi estivi l’ex Benfica ha portato nella Capitale un gran numero di talenti, che vanno da Paulo Dybala ad Andrea Belotti. Il general manager dell’area sportiva è riuscito a rinforzare la rosa abbassando le spese. Un’impresa come poche che sono valse al portoghese un gran numero di applausi, più che giusti.

Nonostante questo, però, José Mourinho vorrebbe un piccolo sforzo in più da parte del gm per andare a completare la rosa ulteriormente. Nei piani dell’allenatore romanista, infatti, c’è quello di andare a completare il reparto arretrato che ad oggi è a corto di interpreti. Già a luglio e agosto, José avrebbe voluto ricevere dal mercato un difensore centrale che potesse andare a rimpolpare le retrovie. Durante le trattative ufficiali, però, non sono arrivati nuovi innesti in quella posizione e Mou spera di riceverlo in queste settimane in cui è in piedi il mercato degli svincolati. Oltre al presente, poi, il tecnico della Roma sta già pensando al futuro con un talento che si libera svincolato nel mirino.

Calciomercato Roma, Lucas Moura nel mirino: testa a testa con la Juve

Secondo quanto riporta Calciomercatonews.com, Lucas Moura potrebbe liberarsi a parametro zero dal Tottenham e salutare Antonio Conte che non gli sta concedendo minuti. Sulle sue tracce sono piombate sia la Roma che la Juventus, che sono pronte a ingaggiare il braccio di ferro per prenderlo come svincolato. Fino ad ora ci sono stati solo sondaggi per i due club, anche se i bianconeri sembrano in vantaggio. Secondo Football Insider, l’ex San Palo potrebbe lasciare gratis il club nel 2024, anno di scadenza naturale del contratto.