Lutto per la regina Elisabetta, ufficiale: campionati rinviati

La decisione è arrivata in seguito a una riunione per rispettare il lutto della governante del Regno Unito, in carica dagli anni ’50

Ieri il mondo ha passato il pomeriggio con il naso attaccato agli smartphone ai televisori per seguire le ultime notizie in tempo reale. Nel tardo pomeriggio, la regina Elisabetta, governante del Regno Unito, si è spenta all’età di 96 anni. La regnante ha lasciato il suo Paese dopo circa 70 anni di potere, in cui ha incontrato 5 papi e 12 presidenti americani. Un arco di tempo veramente ampio che ha segnato un’intera epoca. Ora questa è arrivata a conclusione con la dipartita della novantaseienne che ha lasciato tutto nelle mani del figlio Carlo III.

Questo, infatti, sarà il nuovo Re di Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord. Sono stati tanti i messaggi di cordoglio e di rispetto arrivati sia dalle alte cariche di molti stati del mondo, dalla Russia all’Italia, fino a quelli del Sud America. Al ricordo della governante si sono riuniti anche molti cittadini che hanno voluto sottolineare come questo avvenimento segni la fine di un’era. “London Bridge is down” con queste parole è stata comunicata la morte della regina Elisabetta alle alte cariche inglesi che hanno intrapreso subito il protocollo stabilito. Le ripercussioni di tale evento si sono inevitabilmente abbattute anche sul calcio, dove sono stati rinviati i campionati.

Lutto per la regina Elisabetta, Premier League rinviata ufficialmente

Con un comunicato ufficiale, i club della Premier League, degli altri campionati così come gli addetti ai lavori, hanno deciso in mattinata di posticipare questa giornata di campionato. Per mostrare rispetto per la morte della regina e per osservare un momento di lutto, tutti hanno accordato di rimandare le gare in programma, compresa quella del lunedì sera. Ulteriori informazioni saranno date in futuro.