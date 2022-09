La Roma è chiamata a cancellare il doppio passo falso consecutivo in casa dell’Empoli. Josè Mourinho sorride a metà, un solo recupero.

La squadra giallorossa è reduce dalla sconfitta sul campo del Ludogorets. Passo falso all’esordio in Europa League per la squadra di Josè Mourinho, apparsa nuovamente distratta dopo il tonfo della Dacia Arena contro l’Udinese. E’ arrivato il momento di invertire la rotta dopo le ultime due uscite ufficiali, che hanno visto i giallorossi incassare sei reti e siglarne due. Lunedì sera si chiuderà il trittico di gare lontano dallo stadio Olimpico, ecco le ultime sulle condizioni di Tammy Abraham e Nicolò Zaniolo.

La Roma è reduce da un doppio passo falso consecutivo, prima in campionato poi all’esordio in Europa League. I giallorossi sono usciti battuti per 2-1 dal campo del Ludogorets, tanta sfortuna ma anche troppi errori individuali imputabili alla squadra di Josè Mourinho. La terza di tre gare lontane dalle mura amiche ora assume un valore importantissimo. In casa dell’Empoli la Roma è chiamata a sfoderare una prova matura, per invertire immediatamente la rotta negativa. La squadra toscana deve fare i conti con l’infermeria, al pari della compagine capitolina.

Empoli-Roma, Mou ne recupera solo uno: le ultime su Abraham e Zaniolo

L’infermeria giallorossa è decisamente affollata. Oltre ai lungodegenti a centrocampo, Darboe e Gini Wijnaldum, nelle ultime settimane si sono fermati prima Zaniolo (lussazione alla spalla) poi Kumbulla ed El Shaarawy. Gli ultimi due hanno avuto noie muscolari che li costringono a stare fuori dal campo fino alla sosta nazionali. Nella trasferta di ieri non sono stati aggregati inoltre Rick Kasdorp e Tammy Abraham. Ora, secondo quanto riportato da Sky Sport, Mourinho può confidare nel pieno recupero della punta inglese per la trasferta toscana. Il numero 9 giallorosso alzò bandiere bianca alla Dacia Arena, dopo una brutta caduta sulla spalla. Allarme rientrato e convocazione in vista di Empoli, diversa la situazione legata al numero 22. Sempre Sky Sport riferisce infatti che la convocazione per Zaniolo resta da escludere, molto più probabile ritrovarlo a disposizione per il prossimo big match dell’Olimpico: sabato 18 settembre contro l’Atalanta.