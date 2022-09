Roma-Napoli, infortunio UFFICIALE: big match a rischio

È arrivata in questi minuti al comunicazione dell’infortunio del giocatore che può saltare Roma-Napoli del 23 ottobre: stop da 6 settimane

Lunedì c’è la sesta giornata di campionato con la Roma che affronterà l’Empoli al Castellani. Per la trasferta in Toscana, Mourinho può recuperare diversi giocatori che non sono scesi in campi contro il Ludogorets. Prima di tutti, ci sarà Rui Patricio, lasciato fuori contro i bulgari per scelta tecnica. Al gruppo si riuniranno a meno di colpi di scena Rick Karsdorp e Tammy Abraham che hanno smaltito i rispettivi fastidi al ginocchio e alla spalla. L’olandese, infatti, si è allenato prima del match di Europa League con una fasciatura al ginocchio, mentre l’inglese ha lasciato il campo in anticipo con l’Udinese a causa di una botta all’articolazione del braccio.

In dubbio resta sempre Nicolò Zaniolo che Mou spera di recuperare. Una vittoria sarebbe molto importante viste le due sconfitte di fila che sono arrivate in questo momento. Dal 14 agosto fino ad oggi, infatti, sono state giocate ben 6 partite tra campionato e coppa, a cui vanno ad aggiungersene altre 4 fino al 25 settembre, giorno della pausa delle Nazionali. Un tour de force molto importante per tutte le italiane occupate nelle competizioni europee, che hanno un calendario più che fitto. Intanto, mentre Mourinho pensa al presente, c’è una notizia che porta tutti con la mente ad ottobre e più nello specifico al 23 ottobre.

Roma-Napoli, lesione di secondo grado al flessore: Osimhen in dubbio

In quel giorno, infatti, è in programma Roma-Napoli a cui potrebbe non prendere parte Victor Osimhen. Gli azzurri, infatti, hanno comunicato che il nigeriano ha accusato una lesione di secondo grado al bicipite femorale della coscia destra. Uno stop del genere può aggirarsi intorno alle 6 settimane, ossia 42 giorni. Questo significa che l’ex attaccante del Lille è in dubbio per il big match con la Roma.