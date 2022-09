Roma, boom da 115 milioni: Juve, Inter e Milan spazzate via

Roma, il club cresce in maniera clamorosa anche sui social: boom da 115 milioni. Giallorossi primi in Italia e quinti nel mondo

Il club cresce, non solo sotto l’aspetto sportivo, ma anche in tutto il resto. La Roma, che ha annunciato un poco di tempo di fa il raggiungimento di 5 milioni di followers su Tik Tok, adesso si può fregiare di un altro traguardo raggiunto, quello delle visualizzazioni. Il club giallorosso è primo in Italia, strapazzati tutti gli altri club, ed è quinto nel mondo.

Il mese di agosto è stato strepitoso. Anche per via di alcuni video davvero bellissimi: quello della presentazione di Wijnaldum ad esempio, con il fischiettio dell’olandese che riportava al coro che i tifosi del Liverpool gli avevano dedicato, ha letteralmente fatto alzare l’asticella alla società. Che non si ferma, e sa quanto è importante continuare su questa strada,

Roma, il club cresce: 115 milioni di visualizzazioni

Quinta nel mondo per le visualizzazioni ad agosto. La Roma si è messa alle spalle di Barcellona (175 milioni), Zenit (151 milioni), Psg (148 milioni), Real Madrid (117).Un traguardo decisamente importante che fa alzare anche quello che potrebbe essere il valore del marchio giallorosso in un social costituito prevalentemente da giovani e, sul quale, anche i politici italiani in vista delle elezioni del prossimo 25 settembre hanno deciso di sbarcare.

Una Roma insomma in continua evoluzione. Una Roma che non si ferma e che cerca giustamente di allargare i propri orizzonte. I social ormai sono la comunicazione del presente e lo saranno anche nel futuro e creare dei video d’impatto è la cosa migliore. A Trigoria sembra che ci stiano riuscendo troppo bene.