Probabili formazioni Empoli-Roma, Mourinho recupera due titolari

L’allenatore sta pensando a quale formazione schierare in campo lunedì contro l’Empoli, per la sesta giornata di Serie A

Lunedì la Roma scende in campo allo Stadio Castellani contro l’Empoli. I giallorossi sfideranno i toscani nella sesta giornata di Serie A dopo la brutta sconfitta rimediata contro l’Udinese. Se si conta anche l’Europa League, i giallorossi vengono da due sconfitte di fila, che non possono far sorgere i primi dubbi sulla squadra. Era inevitabile che in campionato sarebbe arrivato uno stop, anche se tutti hanno sperato con una big. Gli uomini di Sottil hanno dimostrato di essere tosti e di non spaventarsi una volta raggiunto il vantaggio. Ora però sta a Mourinho rialzare la testa e tornare subito alla vittoria.

Per Empoli-Roma, lo Special One ha diverse gatte da pelare per la formazione. Assenti, infatti, sono El Shaarawy e Marash Kumbulla, che sono usciti dal campo contro il Monza in anticipo a causa di un problema muscolare. Ai due, poi, va aggiunto Gini Wijnaldum, lungo degente nell’infermeria romanista, che durante una seduta di allenamento ha subito la frattura della tibia a causa di un intervento scomposto di Felix. In forte dubbio c’è Nicolò Zaniolo. Il numero 22 è stato tenuto a riposo a causa della lussazione della spalla nella partita con la Cremonese, ma ora scalpita per tornare in campo. L’ex Inter Primavera potrebbe, però, non scendere in campo per farlo da titolare con l’Atalanta.

Probabili formazioni Empoli-Roma, dubbio a centrocampo per Mourinho

In queste ultime ore, poi, è arrivata la notizia dello stop di Nicola Zalewski che ha accusato un affaticamento muscolare. Il polacco, infatti, è in dubbio per Empoli-Roma, e potrebbe non scendere in campo. Mourinho potrebbe pensare di cambiare qualcosa in mezzo al campo. La coppia Matic-Cristante, infatti, non ha dato molte certezze e per questo il portoghese potrebbe inserire Camara dal primo minuto per far riposare uno dei due centrocampisti giallorossi. Infine, Mou può sorridere perché Tammy Abraham ha superato il fastidio alla spalla che lo ha tenuto fuori col Ludogorets, così come Karsdorp con il problema al ginocchio. Ecco le probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Camara, Cristante, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Abraham. All. Mourinho

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Haas, Grassi, Bandinelli; Pjaca; Lammers, Satriano. All. Zanetti