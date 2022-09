Empoli-Roma, arrivano buone notizie per Josè Mourinho. Il tecnico portoghese tira un sospiro di sollievo, la convocazione è possibile.

La Roma è chiamata a scrollarsi di dosso la ‘ruggine’ accumulata dopo due sconfitte consecutive. Per ritrovare la vittoria perduta la squadra giallorossa ha a disposizione la terza trasferta consecutiva, nel posticipo della sesta giornata di Serie A. Lorenzo Pellegrini e compagni sono chiamati a ritrovare una prestazione matura e compatta, dopo due stop consecutivi non sono ammessi ulteriori passi falsi per la truppa dello Special One. Il tecnico portoghese deve fare i conti con l’infermeria, piuttosto affollata dalle parti di Trigoria, ma c’è una boccata d’ossigeno per Mou.

La Serie A, messe in archivio le prime cinque giornate, fa la conta degli assenti. Non mancano infortunati in casa giallorossa, l’infermeria è piena e ciascun reparto ha subito defezioni nella squadra allenata da Josè Mourinho. Nella trasferta bulgara, il negativo esordio in Europa League sul campo del Ludogorets, non vennero convocati Tammy Abraham e Rick Karsdorp, entrambi alle prese con noie fisiche. I due calciatori sono abili ed arruolabili per la trasferta toscana, mentre nelle scorse ore era scattato un nuovo allarme muscolare, stavolta riguardo Nicola Zalewki.

Empoli-Roma, sospiro di sollievo Mou: possibile convocazione

Sospiro di sollievo circa le condizioni dell’esterno italo-polacco. Il giovane calciatore aveva accusato un fastidio fisico nel match contro il Ludogorets, e le sensazioni lascivano temere per il peggio. Si tratterebbe di un semplice affaticamento muscolare, la sua convocazione per Empoli rimane in dubbio ma l’allarme sembra rientrato. Ad ulteriore testimonianza il fatto che il calciatore classe 2002 non verrà sottoposto ad ulteriori esami strumentali.

Una bega evitata per Josè Mourinho dunque, che attende con ansia anche il ritorno di Nicolò Zaniolo, fermo ai box causa lussazione della spalla dalla gara interna contro la Cremonese. La convocazione di Zalewski resta un punto interrogativo, quasi certamente sulla fascia sinistra verrà schierato Leonardo Spinazzola anche nella trasferta di Empoli.