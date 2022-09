Roma, Mourinho senza pace: nuovo infortunio muscolare

L’allenatore della Roma deve rinunciare a un’altra pedina a causa di un problema all’adduttore che richiederà oggi degli esami strumentali

La Roma lunedì scende in campo al Castellani contro l’Empoli. I toscani sono il sesto avversario affrontato fino ad ora in Serie A, in cui i giallorossi hanno già incrociato Salernitana, Cremonese, Juventus, Monza e Udinese. Da queste partite sono arrivate tre vittorie, un pareggio e una sconfitta contro i friulani, che sono riusciti a imporsi alla Dacia Arena e a segnare il primo stop di Abraham e compagni. Questi, dopo la brutta partita di Europa League di giovedì, sono chiamati a riscattare la prestazione di domenica.

José Mourinho arriva alla partita con Tammy Abraham e Rick Karsdorp. I due alfieri del tecnico portoghese erano stati a riposo durante la partita di Europa League contro il Ludogorets a causa di problemi fisici. Il primo, infatti, durante il match con Deulofeu e compagni era uscito dal campo a causa di una botta alla spalla. Il secondo, invece, mercoledì si è allenato con una fasciatura al ginocchio sinistro, dove l’olandese ha accusato un problema. L’allarme per i due è rientrato, ma all’appello manca sempre Nicolò Zaniolo, out per una lussazione alla spalla. In queste ore, però, un altro giocatore si è unito agli indisponibili in infermeria.

Roma, si ferma anche Zalewski: oggi gli esami strumentali

Secondo quanto riporta Calciomercato.com, Nicola Zalewski ha riscontrato un affaticamento muscolare all’adduttore della coscia sinistra. Oggi si dovranno tenere gli esami strumentali per cercare di fare luce sull’entità del problema. Nel frattempo il polacco con l’Empoli non ci sarà e Mourinho dovrà rinunciare a lui per la trasferta. Ora c’è da capire quali saranno i tempi di recupero del classe 2002. Si ipotizza un rientro dopo la sosta per le Nazionali che ci sarà il 25 settembre, tra circa due settimane.