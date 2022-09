Empoli-Roma, Mourinho l’ha fatto di nuovo: tifosi scatenati sui social

Empoli-Roma, Mourinho l’ha fatto di nuovo. E i tifosi si sono immediatamente scatenati sui social

Tutti in attesa delle formazioni ufficiali, non solo per quella che era la decisione definitiva su Abraham, che sarà in campo dal primo minuto, ma anche per quella che sembrava pure una decisione fatta sull’impiego di Camara in mezzo al campo. Invece no, lo Special One l’ha fatto di nuovo e ha spiazzato tutti. Stesso sistema di gioco e non difesa a quattro, e a centrocampo ancora Matic e Cristante in mezzo.

Appena lette le decisioni dell’allenatore portoghese, i social si sono scatenati. Dopo le due sconfitte contro Udinese e Ludogorets tutti si aspettavano un cambio lì, in mezzo, un reparto che ha sofferto troppo. Non c’è stato questo stravolgimento. E Camara in panchina, di nuovo. Ah, anche Zaniolo, dopo l’infortunio, anche questa sera sarà in panchina.

Empoli-Roma, i social scatenati

Qualcuno ci scherza sopra, altri invece su Twitter, soprattutto, criticano le scelte di Mourinho. “E’ chiaro che voglia perdere, speriamo in una sconfitta con pochi gol”. Ci sono molte tweet in questo modo, ma ci sono altri assai simpatici che, però, rendono l’idea della preoccupazione che serpeggia in seno ai tifosi della Roma. Quello che preoccupa, ovviamente, è il fatto che entrambi giochino dal primo minuto ancora una volta. Magari serviva la freschezza del giocatore arrivato dall’Olympiacos. Speriamo che Mourinho abbia ragione, ancora una volta.

Oh no, un'altra serata di gara a chi fa il meme con più like su Matic-Cristante.#EmpoliRoma — Flavio Del Fante (@flaviodelfante) September 12, 2022