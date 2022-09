Roma-Atalanta, recupero lampo: si allena con il gruppo

Il 18 settembre ci sarà Roma-Atalanta, ultima partita prima della sosta dei campionati per le nazionali. C’è un recupero lampo nell’ultima seduta

La Roma questa sera scende in campo contro l’Helsinki per la seconda giornata del Girone C di Europa League. I giallorossi vogliono vincere per mettere da parte i primi tre punti dopo la prima giornata. La scorsa settimana, infatti, i giallorossi sono stati sconfitti dal Ludogorets in Bulgaria, dove Nonato ha siglato il gol della vittoria nel secondo tempo dopo la rete di Shomurodov. L’uzbeko aveva segnato di testa la rete del momentaneo 1-1, ma poi i giallorossi non sono riusciti a resistere.

Per questo motivo, lo Special One ha intenzione di vincere allo Stadio Olimpico, dove i tifosi giallorossi spingeranno come hanno sempre fatto la squadra. A sorpresa, Mourinho potrebbe cambiare diverse cose nella formazione che scenderà in campo. Come annunciato dallo stesso Special One, in difesa giocheranno due centrali titolari su tre, mentre a centrocampo partirà dal primo minuto Camara. L’ex Olympiacos, però, non ha i 90 minuti nelle gambe, ma sta lavorando per apprendere al meglio gli schemi di gioco. Torna titolare in coppa anche Rui Patricio, che contro il Ludogorets aveva riposato. Infine, ha sorpreso in molti la scelta su Paulo Dybala.

Roma-Atalanta, Boga recupera e si allena con il gruppo

Dopo la partita con l’Helsinki ci sarà l’Atalanta ad attendere Pellegrini e compagni. Per l’ultima partita di campionato prima della sosta per le Nazionali, la Roma ha recuperato Nicolò Zaniolo, che era fuori per una lussazione alla spalla. Il numero 22 oggi scenderà in campo contro l’Helsinki per l’Europa League. Dall’altra parte, invece, Gasperini sorride perché ha recuperato Jeremy Boga. L’ex attaccante del Sassuolo era out per un problema fisico, mentre nel report sull’allenamento dei bergamaschi di oggi ha svolto parte della seduta in gruppo. Recupero lampo, quindi, per l’esterno che sembrava dover dare forfait.