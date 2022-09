Formazioni Ufficiali Roma-Helsinki, Mourinho cambia tutto

La Roma scende in campo contro l’Helsinki in Europa League. Il tecnico portoghese ha deciso quali saranno gli undici a sfidare i finlandesi

La Roma tra un’ora scende in campo contro l’Helsinki per agguantare la prima vittoria in Europa Lague. Nella prima partita del Girone C è arrivata una sconfitta contro il Ludogorets. I bulgari, infatti, si sono imposti nello stadio di casa a Razgrad 2-1, grazie alla rete di Nonato nel finale. A nulla è servito il gol di Shomurodov, che ha alimentato le speranze dei tifosi nel secondo tempo.

Dopo la partita la Roma si è rimboccata le maniche e ha battuto l’Empoli al Castellani. I toscani si sono dimostrati pericolosi, giocando spesso in attacco. Il primo squillo per battere gli uomini di Zanetti, però, è stato di Paulo Dybala che ha segnato un gol da applausi. Nel primo tempo, la Joya ha scaraventato il pallone in porta dal limite dell’area dopo aver controllato il pallone. Dopo lo spauracchi di Bandinelli, ci ha pensato Abraham a riportare i suoi in vantaggio. Ora, tutta la concentrazione è sull’Helsinki, che la Roma vuole battere per zittire le critiche. Nella conferenza stampa prepartita, infatti, Mourinho ha sottolineato come il successo dell’Empoli serve a invertire una dinamica che si era creata dopo le due sconfitte.

Formazioni ufficiali Roma-Helsinki, le scelte di Mourinho

Sempre nello stesso incontro con i giornalisti, in cui Zaniolo ha dimostrato grandi segni di crescita e maturità, lo Special One ha fornito indicazioni importanti sulla formazione. Dalla difesa al centrocampo, con Camara che sta lavorando per essere disponibile, Mourinho ha svelato parecchie sue scelte per la gara di stasera. In porta scende Rui Patricio, mentre nel reparto arretrato si torna a quattro. Camara presente a centrocampo, mentre dietro a Belotti ci saranno tre trequartisti.

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Matic; Zaniolo, Pellegrini, Spinazzola; Belotti. All. Mourinho

Helsinki (3-4-3): Hazard; Raitala, Tenho, Hoskonen; Browne, Vaananen, Lingman, Hetemaj; Hostikka, Abubakari, Soiri. All. Koskela