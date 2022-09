Nuova tegola ufficiale in casa Inter, altro big a rischio per la gara contro la Roma. Ecco il comunicato apparso sul sito della squadra nerazzurra.

L’Inter ha trovato continuità in Europa, battendo a domicilio il Viktoria Plzen. La squadra di Simone Inzaghi era reduce dalla sofferta vittoria contro il Torino in campionato. Condizione non troppo dissimile da quella che sta vivendo la Roma di Josè Mourinho. La squadra giallorossa infatti ha ritrovato una vittoria molto preziosa in Serie A, imponendosi per 1-2 in casa di un tenace Empoli. Ancora una volta a brillare è stata la stella di Paulo Dybala, autentico trascinatore della squadra giallorossa. E questa sera la Roma cerca continuità in Europa League.

Alle ore 21 la Roma tornerà allo stadio Olimpico, Pellegrini e compagni sono reduci infatti da tre gare consecutive in trasferta. Gare che hanno portato le prime due sconfitte stagionali, obbligando la Roma alla vittoria stasera. La squadra di Mourinho deve infatti cancellare la sconfitta all’esordio sul campo del Ludogorets. Domenica poi arriverà un nuovo big match interno, contro l’Atalanta di Gasperini. Successivamente sarà l’ora di affrontare l’Inter di Simone Inzaghi, che deve fare i conti con un nuovo problema dall’infermeria.

Inter-Roma, infortunio ufficiale: altro “big” a rischio

Nuova tegola muscolare per la squadra di Simone Inzaghi, già costretta a fare a meno di Romelu Lukaku per una distrazione ai flessori. La società milanese ha appena annunciato, tramite comunicato ufficiale sul proprio sito, lo stesso guaio per il turco Hakan Chalanoglu. L’entità dell’infortunio rimane da valutare, ma con Roma-Inter in programma il Primo di ottobre le chance di vederlo a disposizione del tecnico ex Lazio sembrano esigue. Ecco nel dettaglio il comunicato diramato dall’Inter:

“MILANO – Hakan Calhanoglu si è sottoposto quest’oggi a esami strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano.

Gli accertamenti hanno evidenziato una distrazione muscolare al flessore della coscia sinistra.

Le sue condizioni saranno rivalutate la prossima settimana”.